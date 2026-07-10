Su helicóptero se estrelló, pero salió ilesa: el milagro de una vicepresidenta en plena campaña electoral

Mutale Nalumango y otros siete ocupantes sobrevivieron sin heridas graves tras la caída de la aeronave oficial en una región boscosa africana.

Todos los ocupantes del helicóptero lograron salir por sus propios medios del habitáculo tras el accidente.

La vicepresidenta de Zambia, Mutale Nalumango , y otras siete personas resultaron ilesas luego de que el helicóptero en el que se trasladaban se estrellara en la región norte de ese país africano. El accidente se registró en una localidad cercana al límite con Tanzania, minutos después de que la funcionaria de 71 años participara de un acto político con vistas a las elecciones generales programadas para el próximo 13 de agosto.

A pesar de la gravedad del impacto contra el suelo, todos los ocupantes de la aeronave lograron salir por sus propios medios del habitáculo. " Dios es muy fiel y misericordioso . Todos los que íbamos en ese avión, ocho personas, estamos bien. Claro, creo que el avión está dañado, si no destruido por completo", declaró Nalumango al canal Diamond TV.

Las primeras evaluaciones materiales en el lugar del siniestro ratificaron que la estructura del helicóptero sufrió averías severas de forma generalizada.

Nalumango se sometió a una revisión médica rutinaria después del accidente y fue dada de alta en buen estado de salud, según informó el Gobierno.

Las autoridades sanitarias locales determinaron que no existían lesiones internas ni complicaciones que requirieran una internación prolongada de la mandataria o de los miembros de su comitiva.

Detalles del accidente y las reacciones oficiales tras la caída

En un comunicado, el secretario del Gabinete, Patrick K. Kangwa, dijo que el helicóptero se accidentó poco después del despegue mientras el vicepresidente se encontraba de visita oficial en la provincia de Muchinga.

Según un video que se difundió en redes sociales, el helicóptero despegó, pero no alcanzó a tomar altura y momentos después se precipitó repentinamente. Militares que custodiaban la partida se acercaron rápidamente al lugar del impacto para asistir a los accidentados.

Footage of the Helicopter carrying the Vice President of the Republic of Zambia Mutale Nalumango taking off and Crashing in Nakonde Muchinga Province today. pic.twitter.com/aYSsLdebRO — YGM GhettoCeleb (@Big_Geezy2126) July 9, 2026

Imágenes publicadas en redes sociales muestran un helicóptero blanco volcado de lado tras aparentemente estrellarse contra un árbol en una zona boscosa.

El Ministerio de Información y Medios de Comunicación de Zambia elogió a la tripulación del vuelo, a los servicios de emergencia y a los habitantes de la zona de Nakonde por su ayuda.

Preguntada sobre las causas del accidente, la mandataria, de 71 años, respondió: "No lo sé. No soy mecánico. No sé de aviones (...). Sucedió hace poco, justo después de terminar nuestro mitin en Nakonde".

Los equipos de peritos técnicos iniciaron las labores de recolección de restos de la aeronave para determinar el origen del desperfecto mecánico u operativo que generó la caída. "Los pilotos no me han dicho cuál fue el fallo. Ellos también están bien", añadió.

La vicepresidenta de Zambia continuará con la campaña

A pesar del susto, el Gobierno dijo que se espera que la vicepresidenta Nalumango continúe con su programa oficial y que las actividades proselitistas programadas para las siguientes jornadas en las distintas regiones del territorio nacional no sufrirán cancelaciones.

La vicepresidenta había participado de un acto político con vistas a las elecciones generales programadas para el 13 de agosto.

Zambia celebrará elecciones generales el 13 de agosto y se espera que el presidente, Hakainde Hichilema, consiga un segundo mandato en este país del sur de África, uno de los principales productores de cobre del continente.