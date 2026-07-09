De qué murió a los 75 años la cantante Bonnie Tyler, intérprete de un clásico de la música de los ochenta

La artista británica, reconocida a nivel mundial por su histórica balada "Total Eclipse of the Heart", falleció de forma inesperada en un centro médico luso.

Murió la cantante Bonnie Tyler, intérprete de un clásico de la música de los ochenta

La cantante británica Bonnie Tyler murió a los 75 años en un hospital de Portugal , donde se encontraba bajo tratamiento médico por una enfermedad. La confirmación del deceso se dio a conocer de forma oficial a través de un comunicado publicado en la plataforma web de la artista, que colapsó en las horas posteriores al anuncio.

De acuerdo con esa información oficial, el desenlace de la emblemática intérprete del pop y el rock internacional de la década del ochenta , cuya identidad de nacimiento era Gaynor Hopkins, se produjo en horas de la noche en un centro de salud del país luso donde recibía asistencia especializada.

"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada ", manifestaron sus allegados directos en el texto difundido de manera pública.

Ante la repercusión de la noticia, el círculo de la vocalista sumó un pedido explícito de resguardo: "Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia".

La artista galesa se había instalado desde hacía varios años en la región del Algarve, en el sur del territorio portugués, con el objetivo de radicarse en una zona de clima benigno en comparación con su tierra natal.

En ese contexto geográfico, semanas antes de su muerte, Tyler había ingresado de urgencia al Hospital de Faro con el fin de someterse a una intervención quirúrgica intestinal, tras la cual los médicos dispusieron su inducción a un estado de coma.

La trayectoria de la estrella de voz ronca y su época dorada

Nacida en un hogar humilde de Skewen, Gales —hija de un trabajador minero y de una ama de casa—, la cantante dio sus primeros pasos en locales nocturnos de Swansea utilizando el seudónimo de Sherene Davis.

Su particular identidad vocal, caracterizada por un tono áspero y emocional, se consolidó involuntariamente en 1976 luego de afrontar una operación quirúrgica programada para extirpar nódulos de su garganta.

Tras ser descubierta por el cazatalentos Roger Bell, se trasladó a Londres para grabar sus maquetas iniciales bajo el nombre de Bonnie Tyler.

Murió la cantante Bonnie Tyler, intérprete de un clásico de la música de los ochenta

Su discografía oficial se compone de 18 álbumes de estudio, una producción de casi medio siglo que la llevó a competir por tres premios Grammy en los Estados Unidos y tres galardones Brit en el Reino Unido.

Si bien no obtuvo uno de los principales reconocimientos de la industria, su impacto comercial superó los reconocimientos institucionales. Su disco debut de 1977, The World Starts Tonight, incluyó éxitos iniciales como Lost in France y More Than a Lover.

Sin embargo, la notoriedad global llegó en 1978 con el sencillo It's a Heartache, que vendió más de seis millones de copias y alcanzó el tercer puesto en la lista norteamericana Billboard Hot 100.

"Total Eclipse of the Heart" y su consolidación en los ochenta

Su consolidación absoluta se estructuró a comienzos de la década de 1980 gracias a su alianza estratégica con el compositor y productor discográfico estadounidense Jim Steinman. Bajo su dirección editó el disco Faster Than the Speed of Night, cuyo tema principal fue "Total Eclipse of the Heart".

La balada pop lideró los rankings de difusión de 1983, superó los mil millones de reproducciones en soportes digitales y se transformó en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

Su videoclip oficial, grabado en un antiguo asilo gótico de Surrey, se convirtió en una pieza clásica de la era inicial de la cadena de televisión MTV.

Sus últimos proyectos y participaciones en festivales internacionales

La vocalista continuó vigente mediante la grabación de canciones para bandas sonoras cinematográficas de gran éxito comercial, entre las que destacaron piezas como Holding Out for a Hero —para el film Footloose— y Here She Comes.

En la década de 1990 revalidó su éxito ante las audiencias de Europa continental tras unirse al productor musical alemán Dieter Bohlen, con quien grabó el tema Bitterblue en 1991.

Murió la cantante Bonnie Tyler, intérprete de un clásico de la música de los ochenta

En el año 2003, la artista volvió a los primeros puestos europeos al registrar una versión bilingüe de su balada principal a dúo con la francesa Kareen Antonn, titulada Si demain... (Turn Around), que alcanzó el número uno en los listados de Francia.

Diez años después, en 2013, Tyler probó suerte en el ámbito de las competencias internacionales al representar a la delegación del Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión celebrado en Suecia con la canción Believe in Me, obteniendo la decimonovena posición.

En 2016, “Total Eclipse of the Heart” tuvo un segundo momento de fama al ser una de las canciones principales en la trama de la película animada Trolls, de DreamWorks.

El regreso a las fuentes de la emblemática cantante

En sus últimos años de actividad profesional, la cantante regresó a sus raíces al colaborar con David Mackay, productor de sus primeros materiales de estudio, para lanzar al mercado las placas de larga duración Between the Earth and the Stars (2019) y The Best Is Yet to Come (2021).

En 2023, la intérprete fue distinguida oficialmente por el rey Carlos III como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en reconocimiento a su extensa labor dentro del patrimonio musical.

Al momento de su deceso, Tyler se encontraba casada con el desarrollador inmobiliario y exdeportista olímpico Robert Sullivan.