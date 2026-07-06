Dejó la ciudad para vivir en una aldea de nueve habitantes y reveló cuánto gasta por mes en comida

Lucía se mudó a un pequeño pueblo de España y logró reducir al mínimo sus gastos gracias al huerto, la recolección y un estilo de vida autosuficiente.

Lucía dejó la ciudad española de Madrid para mudarse a una aldea autosuficiente de 9 habitantes.

A sus 27 años, Lucía decidió cambiar el ritmo de la ciudad española de Madrid por la tranquilidad de una aldea del Concello do Irixo , en Ourense , donde viven apenas nueve personas. Allí compró una antigua vivienda y varias parcelas por 6 mil euros para desarrollar un proyecto de autosuficiencia que hoy le permite gastar apenas 50 euros al mes en alimentos .

La joven dedica gran parte de su tiempo a recuperar la propiedad y ya cría gallinas y conejos . Según explicó, “En lo que más gasto al mes es en mis animales , unos 150 euros” , mientras que el resto de las tareas las realiza con sus propias manos. La búsqueda de la autosuficiencia guía cada una de sus decisiones.

En cuanto a la alimentación, aseguró: “Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros , porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco”.

Además, adelantó que planea ampliar la huerta para depender aún menos del supermercado. “Cuando el huerto sea más grande, mi propósito es comprar lo indispensable: arroz, aceite y poco más”, sostuvo.

España: de Madrid a una aldea, el cambio de vida de Lucía

Lucía explicó que su mudanza no fue impulsiva. Contó que estudió permacultura durante años y que sentía que la vida urbana era incompatible con su vínculo con la naturaleza. “Honestamente, me aterraba más permanecer en Madrid con su precariedad, problemas y delincuencia, que venir aquí a experimentar”, afirmó.

También recordó el momento en que llegó a la aldea: “Fue llegar aquí y sentir un pálpito, de decir, acá me quedo, esta es mi casa”. Según relató, los vecinos la recibieron “con los brazos abiertos” y hoy los considera parte de su familia cotidiana.

El proyecto con el que busca impulsar la autosuficiencia

La aldea conserva un horno comunal, un antiguo aserradero y un molino en ruinas que la comunidad espera recuperar. Lucía reutiliza materiales de construcciones caídas y resume su filosofía con una frase: “No comprar, sino producir vos mismo”.

Su proyecto, que ganó repercusión en redes sociales, busca demostrar que una vida más sustentable es posible. Con el crecimiento de su huerta, la cría de animales y la recuperación de construcciones tradicionales, apuesta a fortalecer la autosuficiencia y contribuir a revitalizar pueblos con muy pocos habitantes.

Pueblo de España ofrece casa gratis y trabajo fijo a quienes se muden

Un pequeño pueblo de España busca revertir la despoblación y para ello lanzó una tentadora propuesta. Se trata de Arenillas, una localidad de apenas 40 habitantes que lanzó un plan con incentivos reales para atraer nuevos vecinos, con el objetivo de reactivar su economía y garantizar su continuidad.

La propuesta del pequeño pueblo i incluye una vivienda municipal completamente equipada sin costo de alquiler, un trabajo fijo como albañil y la posibilidad de gestionar el bar social del pueblo. El objetivo no es atraer turistas ni visitantes ocasionales, sino familias que quieran instalarse de manera permanente y formar parte de la comunidad.

Las características del pueblo español

Arenillas es un pequeño pueblo rural del España que cuenta con apenas 40 habitantes censados. Durante décadas, la despoblación ha sido una amenaza constante: los jóvenes se marchan a las ciudades en busca de oportunidades y el pueblo lucha por mantener su actividad durante todo el año.

Sin embargo, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han decidido tomar cartas en el asunto. Tras rehabilitar siete viviendas en los últimos años, ahora ponen a disposición una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada.

El pueblo de España busca voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrece trabajo asegurado.

Uno de los requisitos más comentados es que se priorizan familias con hijos en edad escolar. La razón es simple: para muchos pueblos pequeños, la presencia de niños puede ayudar a sostener escuelas, servicios y vida comunitaria.

También se espera compromiso de permanencia. Arenillas no busca visitantes temporales, sino vecinos que acepten integrarse a una localidad chica, con otro ritmo y otras responsabilidades.