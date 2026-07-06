Se conocieron más detalles sobre los 16 niños encontrados hacinados en una vivienda de Estados Unidos

Se difundió el motivo del allanamiento a la casa donde los menores estaban encerrados y cómo los hallaron: el descubrimiento se produjo de casualidad.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, dijo que algunos de los niños ni siquiera podía hablar.

El caso de los 16 niños encontrados hacinados en una vivienda de Estados Unidos sumó detalles clave tras conocerse que la Policía llegó al domicilio para ejecutar una orden de arresto por exhibicionismo contra uno de los residentes y no por una denuncia vinculada a los menores. Durante ese procedimiento los agentes ingresaron a la propiedad ubicada en Ohio y descubrieron a los niños en el interior.

Además, se conocieron declaraciones del abogado de Elizabeth Siders , quien describió cómo encontró a su clienta, la madre de los niños, durante una visita en la cárcel.

El procedimiento en el cual se halló a los menores de entre 18 meses y 18 años en un cuarto de cuatro metros por cuatro metros se realizó en una vivienda ubicada en la ciudad de Hamden.

Tras el hallazgo, los niños y adolescentes fueron retirados del lugar y quedaron bajo custodia del Departamento de Trabajo y Servicios Familiares de Ohio. Luego fueron trasladados a centros médicos para ser evaluados.

"A la mayoría de nuestro ganado se le mantiene en mejores condiciones que a estos niños. Había una gran presencia de bacterias y excrementos; era una escena simplemente repugnante", graficó el alguacil del condado de Vinton, Ryan Cain.

Los datos de la causa que estremece a Estados Unidos

Los cuatro adultos detenidos son sus padres Gary Siders Jr y Elizabeth Siders, y sus abuelos, Gary Siders Sr. y Christina Siders. Todos fueron procesados en el Tribunal de Comunes del Condado de Vinton y enfrentan 17 cargos de poner en peligro a menores. Permanecen detenidos con una fianza fijada en 300.000 dólares.

Por el caso fueron detenidos los padres y los abuelos de los niños.

La investigación indica que la familia habría residido en distintos condados de Ohio desde 2008. También se analiza la falta de registros médicos y administrativos durante ese período.

“Algunos de estos niños ni siquiera podían hablar”, dijo el fiscal general de Ohio, Andy Wilson.

En conferencia de prensa, Wilson agregó: “Era algo inconcebible. A la luz de las pruebas, si hubieran esperado otras 24 horas, existía una probabilidad muy alta de que estuviéramos lidiando con una o varias muertes”.

“Fue terrible. Parecían animales salvajes. Fue terrible”, remarcó.

Qué dijo el abogado de Elizabeth Siders, una de las detenidas

Thomas Stolly, abogado defensor de Elizabeth Siders, brindó detalles sobre una visita que realizó a la mujer en la cárcel. En una entrevista con WSYX ABC 6, explicó que la encontró emocionalmente afectada y que la reunión se extendió durante aproximadamente una hora y media.

Four people have been charged with child endangerment after 16 children were removed from a home in Ohio where officials say they were living in "deplorable conditions." pic.twitter.com/3rdUfj9eC4 — ABC News (@ABC) July 2, 2026

Según su relato, Elizabeth desconocía la magnitud de la cobertura mediática del caso y, ante ese panorama, decidió no informarle al respecto debido a su estado emocional. “No vi malicia en sus ojos”, afirmó Stolly.

El letrado señaló que su clienta no centró la conversación en su situación judicial, sino en el estado de los menores. “¿Están bien los niños?”, “¿Cuándo puedo ver a los niños?” y “¿Sabes dónde están?” fueron, según el abogado, las preguntas que repitió durante la entrevista.