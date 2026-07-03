Un colectivo cayó por un barranco y murieron 40 personas: viajaban más pasajeros de los habituales

El vehículo que se precipitó desde casi 25 metros llevaba también a viajeros de otra unidad que se había averiado momentos antes.

El accidente se originó cuando el conductor perdió el control del micro mientras transitaba por una ruta de montaña.

Un colectivo de pasajeros cayó por un barranco en la zona de Dana Sar, en Pakistán , y dejó al menos 40 muertos . Las autoridades informaron que en la unidad viajaban 48 personas al momento del siniestro.

El accidente se produjo este viernes en un sector montañoso situado cerca del límite entre las provincias paquistaníes de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, y la unidad pertenecía a una empresa local de transporte y cubría el recorrido entre Quetta y Peshawar.

"Según los informes iniciales, 40 personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en el accidente", confirmó en un comunicado el portavoz del jefe de Gobierno de Baluchistán, Sarfraz Bugti.

Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital de la sede del distrito, conocido como DHQ, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona donde quedó el vehículo tras la caída.

Por qué el micro llevaba más pasajeros de lo habitual

La información difundida inicialmente por las autoridades indicó que el colectivo transportaba una cantidad inusual de pasajeros y que esa situación irregular se originó antes de que comenzara a transitar por el tramo donde ocurrió el accidente.

"Según la información preliminar, además de sus propios viajeros, el autobús implicado llevaba también a los pasajeros de otro micro que se había averiado, lo que significa que en el vehículo había más personas de lo habitual", indicó el portavoz provincial.

Esa circunstancia explicó por qué la unidad llevaba 48 ocupantes. El servicio de emergencias Rescue 1122 de Khyber Pakhtunkhwa confirmó esa cifra en un comunicado difundido después del siniestro.

No se precisó de manera oficial cuántos pasajeros pertenecían originalmente al colectivo accidentado ni cuántos habían sido trasladados desde la otra unidad averiada.

Luego del accidente, los rescatistas trabajaban en la identificación de las víctimas fatales, según informó Shahid Rind, portavoz del gobierno de Baluchistán.

La caída al barranco y el operativo de rescate

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el conductor perdió el control de la unidad mientras transitaba por una ruta de montaña en Dana Sar.

Sanaullah Sherani, jefe del centro de emergencias del distrito de Zhob, informó que el colectivo cayó aproximadamente entre 70 y 80 pies hacia el barranco, una distancia equivalente a entre 21 y 24 metros.

Las labores de rescate comenzaron poco después de que se recibiera la alerta y personal de emergencias se desplazó hasta el lugar para asistir a los sobrevivientes y recuperar a las víctimas.

Las autoridades provinciales indicaron que se dispusieron recursos para garantizar la asistencia sanitaria de los sobrevivientes.

Solo sobrevivieron ocho personas de las 48 que estaban a bordo del micro cuando cayó por el barranco.

Por su parte, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y manifestó sus deseos de recuperación para las personas heridas.

El mandatario ordenó a los organismos competentes asegurar la atención médica necesaria para quienes permanecían bajo tratamiento.

En otro comunicado, el ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, también expresó su pesar por la pérdida de vidas y dispuso que las autoridades supervisaran la asistencia a los lesionados.

Los antecedentes trágicos en las rutas de Pakistán

Los accidentes de tránsito con gran cantidad de víctimas son frecuentes en distintas regiones del país asiático, principalmente por exceso de velocidad, conducción temeraria, fatiga al volante y deficiencias en el mantenimiento de los vehículos.

A esos elementos se suman las condiciones de algunas rutas y las dificultades propias de los trayectos que atraviesan áreas montañosas.

A finales de mayo, otro siniestro de gravedad dejó al menos 16 muertos y siete heridos cuando un autocar chocó con un autobús estacionado en una autopista de Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.