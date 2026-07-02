Borrachos al volante: dos jóvenes cayeron con el auto al desagüe

En medio de fuertes heladas, el conductor perdió el control del vehículo y terminaron en el canal pluvial. El test de alcoholemia detectó 1,76 g/l.

Los jóvenes cayeron con el auto al canal pluvial a las 3.00 de la madrugada en un contexto de bajas temperaturas y nula circulación vehicular.

Un impactante incidente vial tuvo lugar en la madrugada de este jueves, cuando dos jóvenes que transitaban por la segunda rotonda de la Ruta 7 en Centenario , cayeron al desagüe con el auto, en un contexto de bajas temperaturas y hielo en la calzada . Ambos jóvenes se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió cerca de las 3.00 de la madrugada, cuando la ciudad registraba una temperatura de -8 grados y la circulación de vehículos era casi nula. Según la información preliminar, los jóvenes transitaban en un Chevrolet Onix por la zona del barrio Los Eucaliptus y el Casino Magic, cuando el conductor perdió el control de vehículo y cayeron al desagüe del Paso René Favaloro.

Cuando acudieron los efectivos de la Comisaría Quinta encontraron a los dos jóvenes de 24 y 28 años fuera del vehículo, ya que habían podido salir por sus propios medios. Ambos hombres tienen residencia en Neuquén capital y no sufrieron lesiones en la caída.

desague Los Bomberos Voluntarios de Centenario intentaron retirar el vehículo pero no pudieron.

Si bien las causas del incidente continúan bajo investigación, los agentes le practicaron el test de alcoholemia al conductor y el resultado fue positivo. El test indicó que el joven manejaba con 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor sumamente mayor al permitido.

El conductor manejaba con 1,76 litros de alcohol en sangre

Tras el aviso, los agentes convocaron a los Bomberos Voluntarios de Centenario, quienes intentaron retirar el vehículo utilizando el malacate eléctrico del móvil 19 y distintas maniobras para sacar el rodado. Sin embargo, debido a la posición en la que quedó colocado el auto dentro del canal, el operativo no logró retirarlo.

desaguee Gentileza: Centenario Digital.

Finalmente, se determinó que será necesaria la intervención de una grúa particular para remover el Chevrolet Onix que quedó colocado debajo de la zona del Paso René Favaloro. Durante las primeras horas de esta mañana de jueves, el vehículo aún continuaba en el lugar, mientras se coordinaban las tareas para su extracción.

Impresionante choque: perdió el control del auto e impactó contra un poste de luz

La jornada del martes de la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 198 de Neuquén Capital se vio sacudida por un impresionante choque, cuando un conductor perdió el control de su auto y terminó impactando contra un poste de luz en pleno horario escolar.

La situación generó preocupación ya que en ese momento se registraba una intensa circulación de estudiantes y familias.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 de este martes sobre la calle Abraham y Acosta, donde por motivos que aún son materia de investigación se registró el incidente y el auto quedó ubicado sobre la vereda del establecimiento educativo.

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El siniestro generó momentos de tensión entre docentes, familias y vecinos. Afortunadamente, el vehículo no alcanzó a ingresar al predio y quedó detenido tras colisionar contra la estructura de alumbrado público.

Por el momento no se informó oficialmente si hubo personas heridas.

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¿El conductor estaba borracho?

Las circunstancias que provocaron el choque todavía no fueron confirmadas por las autoridades. Sin embargo, testigos presenciales señalaron que el conductor se encontraría en aparente estado de ebriedad, hipótesis que deberá ser determinada por las pericias y los controles correspondientes.

Tras el incidente, vecinos resguardaron la zona para evitar nuevos riesgos hasta la llegada del personal policial, inspectores de tránsito y los equipos encargados de intervenir en el lugar.