Apuñaló a un hombre en el cuello durante una discusión y deberá ir a prisión

La defensa intentó revertir la condena, pero la Justicia rechazó el pedido y confirmó que el ataque fue una tentativa de homicidio.

Una discusión ocurrida durante la madrugada terminó con un hombre gravemente herido, un cuchillazo en el cuello y una condena de prisión efectiva . Ahora, un tribunal de impugnación confirmó que Juan José Palomo deberá cumplir cuatro años de cárcel por intentar matar a Hugo Medina en Rincón de los Sauces .

El ataque ocurrió el 9 de enero de 2025, cerca del domicilio del condenado. En medio de una discusión, Palomo tomó un cuchillo y agredió a Medina en una zona vital del cuerpo.

La herida alcanzó la vena yugular y puso en serio riesgo la vida de la víctima. Medina fue asistido de urgencia en el hospital local y, debido a la gravedad de su estado, tuvo que ser trasladado al hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

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El ataque fue considerado una tentativa de homicidio

Durante el juicio realizado en febrero, los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Marco Lupica Cristo analizaron las pruebas y declararon a Palomo responsable del delito de homicidio simple en grado de tentativa.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, sostuvo que el acusado intentó matar a la víctima, aunque no logró concretar su objetivo gracias a la asistencia médica que recibió Medina.

En mayo, luego del juicio de cesura en el que se debatió la pena, los mismos magistrados condenaron a Palomo a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

La defensa no estuvo de acuerdo con la sentencia y solicitó que fuera revisada. Entre sus argumentos, planteó que el condenado había actuado en legítima defensa y también cuestionó que el hecho fuera considerado una tentativa de homicidio.

apuñalado rincon sauces La Policía provincial desarrolló un intenso trabajo en el día de hoy para identificar a los principales sospechosos. Gentileza

La Justicia rechazó la legítima defensa

El pedido fue analizado por las juezas Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli, y por el juez Richard Trincheri. Finalmente, el tribunal rechazó todos los planteos y confirmó la condena.

Los magistrados entendieron que la sentencia original valoró correctamente las pruebas y que no existió arbitrariedad en el análisis realizado durante el juicio. También descartaron que Palomo hubiera actuado para defenderse.

Según indicaron, para que exista legítima defensa debe comprobarse una agresión ilegítima previa, algo que no ocurrió en este caso. Las pruebas incorporadas al juicio no demostraron que Medina hubiera atacado a Palomo antes de recibir la puñalada.

El tribunal también consideró que la agresión fue completamente desproporcionada frente a una discusión. Para los jueces, la zona elegida para atacar, la dirección ascendente del cuchillazo hacia el cuello y el uso de un arma capaz de causar la muerte fueron elementos suficientes para demostrar la intención homicida.

Los magistrados concluyeron que Palomo realizó todo lo necesario para matar a Medina, aunque el resultado no se produjo. De esta manera, la Justicia rechazó la revisión solicitada por la defensa y dejó firme la condena de cuatro años de prisión efectiva por tentativa de homicidio.