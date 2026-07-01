Un adolescente fue herido de bala en plena clase en Cutral Co

Desde el Consejo Provincial de Educación confirmaron que un arma se disparó desde adentro de la institución. Se investigan las causas.

Un estudiante del ciclo básico del CPEM 6 de Cutral Co resultó herido de bala mientras estaba en el aula en horario de clases. El adolescente fue trasladado al hospital donde recibió atención médica. Está fuera de peligro.

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmaron que el hecho se originó porque otro adolescente ingresó al establecimiento con un arma de fuego, la cual se disparó e hirió a su compañero.

"Producto de la situación, los equipos docente, de apoyo pedagógico, de gobierno y conducción intervinieron. Se trasladó al menor portador del arma y a la misma a otro espacio del establecimiento", afirmaron desde el CPE.

"La institución, por otro lado, fue evacuada en forma inmediata, de manera preventiva, y se llevan adelante ahora los protocolos periciales de rigor", cierra el comunicado.

Qué dijo la familia

Según el relato de la familia, en diálogo con La Voz del Neuquén, estaba sentado en su banco, cuando se escuchó una explosión y sintió el impacto en el brazo, la bala le recorrió parte de la extremidad y le dañó también un dedo.

La familia estaría yendo a hacer la denuncia en estos momentos, según detallaron el arma habría sido ubicada.

La tía del menor indicó a ese medio de la comarca: “recibí un llamado tipo dos de la tarde, de que mi sobrino había tenido un accidente, había habido una explosión en la escuela, con lo cual me acerco, los directivos no me saben decir que pasó, cuando viene la ambulancia me voy con él hasta el hospital y en el hospital me dicen que es una herida compatible con arma de fuego”.

CPEM 6 Cutral Có presencia policial

"Es una herida sangrante, tiene entrada y salida en el brazo izquierdo y le rozó el dedo meñique. Esto ocurrió en el aula, en horario de clase, estaba con la profesora, que tampoco sabe decirme que pasó, solo escucharon la explosión", indicó.

"Lo que quiero es que se haga algo, no es la primera vez que encuentran un arma de fuego, encontraron el arma, la tienen adentro, la tiene policía haciendo la pericia, me voy a acercar a hacer la denuncia, lo que quiero es que esto salga a la luz, que no se tape como se hace siempre, para que se haga algo, como voy a mandar a mi sobrino otra vez a la escuela a estudiar, si no voy a tener la seguridad de que él va a estar bien.", agregó.

"Esta vez fue el brazo, mire si él se agachaba", dijo y explicó "él estaba sentado en el banco, atrás habían mas nenes sentados, escuchan una explosión, él siente que le arde el brazo y yo vengo y lo encuentro todo lleno de sangre, él se encuentra estable, va a quedar internado, por suerte fue con orificio de entrada y salida".