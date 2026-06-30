Intento de robo en el bajo: destrozaron el blindex y elementos de una colchonería

El ataque ocurrió en el bajo neuquino. La Policía encontró la puerta principal rota y todas las camas, almohadas y frazadas desordenadas.

Una colchonería ubicada en el bajo neuquino vivió un episodio de inseguridad este martes, cuando efectivos policiales asistieron al lugar, ante un llamado que alertó sobre una puerta de blindex destrozada y el desorden de los elementos de la vidriera. Se trató de un intento de robo en la Colchonería Ideal , ubicada sobre calle Perticone, entre Río Negro y Chubut, de Neuquén capital.

El hecho fue descubierto en la madrugada, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre una puerta de blindex rota en el comercio. Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron que habían roto una de las hojas de una puerta doble de blindex y que el propietario todavía no estaba en el lugar.

Juan Manuel Curcho en un móvil de Radio LU5 explicó: “Durante la madrugada intentaron ingresar a una colchonería. Intentaron pero no pudieron ingresar, todavía no ingresaron los efectivos policiales. Llegamos por mensajes de los oyentes que avisaron que habían reventado una puerta de blindex en esta colchonería”.

Utilizaron una baldosa de la vereda para romper el blindex

De acuerdo con las primeras observaciones en el lugar, los autores del ataque utilizaron una de las baldosas de la vereda para romper el acceso principal. En el sector de un árbol colocado en la vereda, se advirtió la presencia de varios cerámicos desprendidos y al parecer, los agresores utilizaron una de esas piezas para romper el blindex.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 09.34.07 El robo ocurrió durante la madrugada de este martes.

“La policía está aguardando que llegue la propietaria del comercio y según las imágenes, rompieron una puerta de blindex. Han utilizado la misma baldosa de la vereda que tienen afuera del local y en la zona de un árbol están despegadas las baldosas, entonces utilizaron una de ellas para romper este blindex y tratar de ingresar al sector”, indicó Curcho.

En un primer momento se informó que los delincuentes no habían logrado ingresar al local, pero el movilero de LU5 pudo observar desde el exterior del local, la presencia se cubre colchones fuera de lugar, mercadería desacomodada y elementos revueltos que reflejaban un movimiento ajeno al funcionamiento comercial.

La alarma no sonó

“Vemos que hay algunos cubre colchones que está manipulado, movido, impropio con lo que tiene que ver una exposición en vidriera, por eso evidentemente han lograron ingresar a este comercio. No sabemos si lograron llegar algo, porque la luz está apagada, no hay alarmas sonando y no sabemos si tenía o si lograron desactivarla”, agregó Curcho.

WhatsApp Image 2026-06-30 at 09.32.45 Los sospechosos utilizaron una baldosa de la vereda para romper la puerta de blindex.

Los efectivos policiales solicitaron que nadie ingresara al comercio hasta completar las primeras diligencias periciales. La inspección formal comenzaría una vez que lleguen los propietarios del lugar, para constatar los elementos sustraídos y determinar la mecánica del robo.

Probaron la mercadería durmiendo en los colchones

Además, una insólita teoría surgió a partir del desorden de las camas, almohadas y otros elementos propios de la colchonería. Según se pudo observar desde el exterior, algunas camas y frazadas presentaban signos de haber sido manipuladas, como si alguien hubiese dormido en el lugar.

“También estoy viendo que hay una cama desarmada, como si alguien hubiese dormido, probaron los colchones, fueron probando las camas y es lo primero que podemos ver, porque la policía nos pidió no ingresar para poder hacer las diligencias correspondientes”, concluyó Curcho.