Indignante robo: treparon postes de 9 metros y se llevaron los reflectores de una asociación deportiva

Además, los delicuentes sustrajeron elementos de patín del predio. Se trata del tercer hecho delictivo en el año.

El robo sucedió este martes por la madrugada.

La inseguridad volvió a afectar a una de las instituciones deportivas más importantes de la ciudad. La Asociación Deportiva Centenario sufrió un nuevo robo en su sede del Casco Viejo, donde delincuentes treparon postes de nueve metros para llevarse tres reflectores . Además, ingresaron por la fuerza al sector de Patín Artístico y robaron distintos elementos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 11, aunque fue descubierto horas más tarde por el conserje del club, quien alertó a los integrantes de la comisión directiva.

Los delincuentes dejaron sin iluminación parte del predio deportivo, afectando tanto una cancha de césped sintético como el sector de parrillas. Además, provocaron importantes daños materiales.

"Es el tercer robo que sufrimos este año", confirmó a LM Neuquén el prosecretario de la comisión directiva, Julio Oporto, quien expresó la preocupación de la institución por la reiteración de estos hechos.

Los delicuentes se llevaron tres reflectores del predio. Gentileza.

Cómo fue el modus operandi de los delincuentes

Según relató Oporto, el personal del club realizó una recorrida luego del aviso del conserje y detectó que los delincuentes habían ingresado por la esquina de Don Bosco e Ingeniero Ballester, detrás del predio, en un sector lindero a una chacra.

"Ingresaron por la parte posterior del club, donde está la pista de patín. Es una zona con poca circulación de personas y creemos que entraron durante la madrugada", explicó.

Una vez dentro del predio, los ladrones treparon postes de aproximadamente nueve metros de altura para desmontar tres reflectores: uno ubicado en el sector de parrillas y dos que iluminaban la cancha de césped sintético.

Rompieron las rejas de una ventana para sustraer elementos del equipo de patín. Gentileza.

Además, violentaron el edificio donde funciona la disciplina de Patín Artístico. "Rompieron las rejas de una ventana, perforaron una de las hojas corredizas e ingresaron a la oficina de Patín. Se llevaron una pava eléctrica y otros elementos de la disciplina. Incluso dejaron algunas cosas preparadas como para venir a buscarlas después", contó el dirigente.

Por fortuna, los patines de las deportistas y un parlante permanecieron en el lugar, evitando un perjuicio económico aún mayor para la institución.

El robo habría ocurrido durante la madrugada del 11 de agosto. Gentileza.

Un robo que provoca daño y dolor en el club

Aunque el costo de los elementos robados es importante, desde la comisión directiva sostuvieron que el mayor perjuicio pasa por afectar a una entidad que diariamente recibe a cientos de vecinos.

"Un reflector de esas características cuesta alrededor de 180 mil pesos, pero lo que más molesta es el daño que le hacen a la institución, porque somos una asociación", sostuvo Oporto.

El presidente del club, Sergio Castillo, también había advertido sobre la reiteración de estos episodios.

"Es la tercera vez que nos roban los reflectores y las cosas de ahí abajo", lamentó. "Es la tercera vez que nos roban los reflectores y las cosas de ahí abajo", lamentó.

Desde la institución explicaron que deberán ampliar los sistemas de seguridad. Gentileza.

Más de 700 chicos dependen de las instalaciones

La pérdida de los reflectores no solo representa un gasto económico. También afecta el normal funcionamiento de las actividades deportivas que se desarrollan durante la tarde y la noche.

Según precisó Oporto, la Asociación Deportiva Centenario recibe semanalmente a más de 700 niños, adolescentes y adultos.

El fútbol convoca entre 300 y 350 chicos, mientras que básquet y vóley reúnen cerca de 200 alumnos cada disciplina. A ellos se suman unos 50 o 60 deportistas de patín artístico.

"Tenemos una gran afluencia de chicos. La iluminación es muy importante porque las actividades terminan cerca de las 22:30", explicó. "Tenemos una gran afluencia de chicos. La iluminación es muy importante porque las actividades terminan cerca de las 22:30", explicó.

Uno de los reflectores robados iluminaba justamente el sector más oscuro del predio mediante una fotocélula y también era utilizado por la escuelita de fútbol durante los entrenamientos.

"Vamos a tener que reemplazarlo lo antes posible para recuperar la iluminación que tenía el club", aseguró.

La Asociación recibe a más de 700 chicos diariamente. Gentileza.

Instalarán cámaras y reforzarán la seguridad

Tras este nuevo episodio, desde la institución confirmaron que avanzarán con nuevas medidas de seguridad para intentar frenar los robos.

En una primera etapa habían ampliado la cobertura del seguro luego del primer hecho delictivo ocurrido este año. Ahora buscarán sumar tecnología. "Tenemos que incorporar un sistema de grabación y videovigilancia", indicó Oporto.

El dirigente explicó que el club mantiene actividad hasta las 22:30 y luego queda cerrado hasta las primeras horas de la mañana.

"Está todo con rejas y puertas cerradas, pero igualmente encuentran la manera de ingresar para llevarse cosas que no les pertenecen", lamentó.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Quinta de Centenario, que realizó las actuaciones correspondientes. La comisión directiva trabaja para reponer los reflectores y recuperar cuanto antes la iluminación del predio.