Una de las hermanas de la víctima denunció el faltante de miles de dólares y joyas. La pista clave que dio.

La grave denuncia de un millonario robo al joven asesinado por su novia: cuál es la sospecha.

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia sumó un nuevo elemento que podría ser relevante para esclarecer qué ocurri ó. En el marco de la investigación que tiene a Victoria Cantero como principal acusada y detenida, una nueva línea surgió tras la denuncia de la familia del joven de un posible robo de dólares y cadenas de oro.

El dato fue aportado por Leticia Yamila Gómez Guardia, una de las hermanas del joven. Según su declaración ante la Justicia, después de la muerte de Matías, su madre le habló de una caja roja que el joven guardaba dentro de un placard de algarrobo.

De la habitación de Álvarez Guardia habrían desaparecido entre US$180.000 y US$200.000 , además de dos cadenas de oro. De acuerdo a lo indicado por la familia, era dinero para la compra de un terreno y que, cuando ingresaron a revisar la habitación después del crimen, encontraron la caja fuera del lugar donde habitualmente estaba.

El dato aparece en declaraciones incorporadas a la causa que tramita ante la Fiscalía de Investigación Penal N°2 y que tiene detenida a Victoria Luz Cantero. Por el momento, no existe una resolución judicial que determine que el dinero haya sido robado ni quién pudo haberlo retirado.

El informe médico sobre Victoria Luz Cantero podría dar un giro en la investigación del crimen de Matías Guardia.

"Ya le había robado plata a mi hermano"

A la hora de defender la acusación, la hermana de la víctima sostuvo: "Nos llama la atención porque en varias oportunidades Victoria ya le había robado plata a mi hermano". Y aseguró que, en dos oportunidades, Julián le había dicho que la acusada le había robado un millón y luego otros cinco millones de pesos.

"La caja se encontraba movida fuera de su lugar, se notaba que estaba manipulada", declaró la hermana. Por último, la denunciante afirmó que el colchón de la cama parecía haber sido manipulado y que había ropa en la base. Por este motivo, sospechaban que la imputada por homicidio agravado por el vínculo había revisado el ropero para poder encontrar la caja de seguridad.

Frente a esta acusación, los investigadores avanzan con un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad vinculadas al caso. Las grabaciones podrían permitir establecer quiénes estuvieron en las inmediaciones de la vivienda durante las horas críticas, reconstruir desplazamientos y contrastar esas imágenes con las distintas declaraciones incorporadas al expediente.

Victoria Luz Cantero era la novia de Matías y es la principal sospechosa del crimen.

Matías Julián Álvarez Guardia tenía 29 años y murió tras recibir una puñalada durante una discusión con su pareja. Victoria Cantero fue detenida tras ser acusada de asesinar con un arma blanca a su pareja. El golpe fatal fue en el cuello y no en el tórax como se dijo en un primer momento. El mismo "rompió venas y arterias importantes".

La joven acusada de matar a su novio en Chaco tenía lesiones: qué reveló la pericia médica

De acuerdo al informe de la División Medicina Legal de la Policía del Chaco, firmado por el médico policial Adrián Ávalos y difundido por Diario Norte, el 2 de agosto de 2026 Victoria Luz Cantero presentaba distintas lesiones.

El documento consignó eritema y una excoriación superficial en la región escapular izquierda, eritema en la región escapular derecha, una equimosis en el brazo izquierdo, una excoriación en el pliegue del codo derecho y eritema en ambas rodillas.

El informe precisó que las lesiones tenían varias horas de evolución y que eran compatibles con traumatismos provocados por o contra un elemento duro.