Operativo Puerta a Puerta en Neuquén: la Muni asegura que el ahorro es de 112 mil pesos por vecino

Se trata del monto que destina la Municipalidad por vivienda. "Sería muy caro si el vecino tuviera que contratar este servicio de manera particular", destacó Cristian Haspert.

La Municipalidad de Neuquén manifestó que sostiene una importante inversión para garantizar los servicios de higiene urbana en la ciudad, entre ellos la recolección de residuos domiciliarios, el programa Puerta a Puerta y los centros de transferencia.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert , destacó “el esfuerzo que hace la Municipalidad por sostener este servicio de higiene, invirtiendo fondos importantes”, y recordó que el Puerta a Puerta ya lleva 11 años recorriendo los barrios de la ciudad.

“Comenzó con la gestión del intendente (Horacio) Quiroga y luego la gestión de Mariano Gaido le dio continuidad. No sé si hay antecedentes en otro lugar de un servicio que vaya casa por casa retirando los residuos voluminosos durante 11 años consecutivos”, señaló.

El funcionario destacó también los resultados que tuvo el programa en materia de disposición de residuos.

“El vecino está muy acostumbrado y el servicio da resultados. Hace 10 años era llamativa la cantidad de residuos que se dejaba en las veredas: retirábamos alrededor de 210 toneladas diarias. Ahora estamos sacando 34 toneladas y, cuando se trata de residuos muy grandes y voluminosos, llegamos a 64. Hace años que no sacamos 100 toneladas de forma diaria”, explicó.

En este sentido, remarcó la importancia de poder sostener el servicio, que no está incluido en la tasa por recolección de residuos domiciliarios.

“El vecino lo que paga es el camión. Es un esfuerzo que hace la Municipalidad de Neuquén. Son $112 mil por vivienda que invierte el Municipio. Sería muy caro si el vecino tuviera que contratar este servicio de manera particular”, afirmó Haspert.

Puerta a Puerta: 11 años recorriendo los barrios de Neuquén

El subsecretario explicó que, antes de que comience el operativo en cada barrio, se notifica con algunos días de anticipación a los vecinos para que puedan disponer los residuos en la vereda. Además, se mantiene un diálogo con las comisiones vecinales para coordinar el despliegue.

Haspert aclaró que el cronograma anual es similar al que se viene implementando desde hace 11 años, aunque no se comunica con demasiada anticipación. “No se da de antemano porque el vecino puede dejar la basura con anticipación y capaz hay otro operativo de emergencia y queda ese residuo en la vereda”, explicó.

También recomendó colocar los residuos en un lugar seguro, sin apoyarlos sobre árboles, postes de luz o nichos de gas, y evitar dejarlos en el medio de la vereda para no obstaculizar el paso.

En cuanto a los residuos que pueden disponerse mediante el Puerta a Puerta, Haspert aclaró que se pueden sacar elementos como restos de poda, escombros, heladeras, lavarropas y sillones.

En cambio, pidió no colocar residuos húmedos o domiciliarios de todos los días ni bidones de aceite, que deben ser trasladados a los centros de transferencia. “Los residuos que pedimos que no coloquen son el húmedo y diario, y el aceite. El resto, todo: poda, escombro, heladeras, lavarropas, sillones”, detalló.

Por otro lado, Haspert subrayó que el servicio es utilizado por vecinos de toda la ciudad y destacó que, gracias a su continuidad, actualmente “no superamos las 85 toneladas de residuos”.

Por último, lamentó que todavía haya personas que arrojen residuos en la vía pública pese a contar con servicios municipales como el Puerta a Puerta y los centros de transferencia.