Finde largo en el norte neuquino: la promo 3x2 del BPN para aprovechar los mejores paisajes

Manzano Amargo, Los Miches, Huinganco, Las Ovejas y Varvarco , te esperan para conocer sus paisajes de montaña, naturaleza y la tranquilidad característica del norte de la provincia .

Las hosterías del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, administradas por NeuquenTur, continúan ofreciendo beneficios para quienes elijan recorrer el Alto Neuquén durante la temporada invernal.

El BPN lanzó una promoción especial para el fin de semana largo del 14 al 17 de agosto. Durante esas fechas, las hosterías ofrecerán un beneficio de 3x2 en alojamiento, mediante el cual los visitantes abonarán dos noches y podrán disfrutar de una tercera sin cargo, generando una alternativa para extender la estadía y conocer los atractivos de la región.

Además, entre las propuestas vigentes se encuentra el beneficio del Club de Beneficios del Banco Provincia del Neuquén (BPN), que permite financiar las estadías en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Confiable, emitidas por la entidad. La promoción estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026 y podrá utilizarse los jueves, viernes, sábados y domingos en los establecimientos adheridos de Hoteles del Neuquén.

La iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios de alojamiento durante la temporada de invierno, promoviendo además el movimiento turístico hacia las localidades del Alto Neuquén. Quienes deseen acceder al beneficio podrán consultar las condiciones, comercios adheridos y tarjetas participantes a través del Club de Beneficios del Banco Provincia del Neuquén.

Las cinco hosterías constituyen una puerta de entrada para descubrir algunos de los paisajes más representativos del norte neuquino durante el invierno, con acceso a circuitos naturales, rutas escénicas y propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, la gastronomía regional y la identidad cultural de cada localidad.

Más beneficios del BPN para disfrutar el invierno en Neuquén

El Gobierno provincial presentó los beneficios que el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrecerá durante la temporada de invierno 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios turísticos, incentivar el consumo en comercios locales y acompañar el movimiento económico que generan las vacaciones de invierno en los distintos destinos neuquinos. Además, se firmó un convenio del Programa Empresas Madrinas en Turismo con Responsabilidad Social Empresaria.

Los beneficios impulsados por el BPN incluyen facilidades de financiamiento en centros de esquí y alquiler de equipos, además de promociones especiales para alojamientos turísticos del sur provincial. También prevé descuentos en combustible y gastronomía, reintegros en estaciones de servicio y beneficios para el transporte mediante Cabify.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que las promociones impulsadas para la temporada invernal forman parte de una estrategia mucho más amplia destinada a fortalecer la economía provincial a partir del desarrollo del turismo. “Trabajamos para que nuestra principal industria genere recursos y circulante, pero esos recursos hay que redistribuirlos. Y donde más nos queremos focalizar es a través del turismo”, afirmó.

El mandatario explicó que las promociones del BPN se complementan con un importante plan de infraestructura que busca consolidar a Neuquén como un destino turístico de referencia durante todo el año. “No va solo en promociones para el invierno; esta es una acción específica. Estamos desarrollando mil kilómetros de rutas con una mirada puesta en crear circuitos turísticos y generar externalidades positivas en cada una de las inversiones del Estado”, sostuvo. La mejora en la conectividad permitirá incrementar la llegada de visitantes y potenciar el desarrollo de nuevas inversiones vinculadas al sector.