YPF y BPN se unen para ofrecer hasta 10% de ahorro en combustibles: cómo acceder

La promoción aplica miércoles y sábados en estaciones de servicio, abonando con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén a través de la App YPF.
YPF y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) presentan una acción comercial conjunta orientada a generar beneficios concretos para sus clientes en la carga de combustibles.
La propuesta permite acceder a un ahorro de hasta el 10% los miércoles y sábados en estaciones de servicio YPF, abonando a través de la App YPF con tarjetas de crédito Visa y Mastercard BPN.
La iniciativa refuerza la articulación entre ambas instituciones, combinando la red de estaciones de YPF con las herramientas financieras de BPN para facilitar el acceso a promociones en un consumo esencial.
“Esta acción conjunta refleja el compromiso de seguir generando acuerdos estratégicos que acerquen soluciones concretas y beneficios reales para los usuarios”, destacaron desde la entidad.
De manera complementaria, BPN continúa con la promoción de los martes en carga de combustible, que ofrece hasta 25% de reintegro abonando con tarjetas premium Visa o Mastercard BPN. El reintegro se aplica en el resumen de la tarjeta de crédito.
De esta manera, YPF y BPN consolidan una propuesta integral orientada a potenciar el ahorro y acompañar el consumo diario en toda la provincia. La promoción contempla un tope de reintegro de hasta $20.000 mensuales y, en el caso de nuevos usuarios de la App YPF, podrán utilizar el beneficio a partir de las 24 horas de su registro.
Las bases y condiciones de cada promoción pueden consultarse en www.bpn.com.ar. Además, los clientes pueden seguir la cuenta oficial de Instagram www.instagram.com/bancoprovincianeuquen para conocer todas las promociones y novedades.
Otro importante beneficio
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una atractiva campaña de financiación en indumentaria y zapatería, pensada para que sus clientes puedan renovar su guardarropa con mayores facilidades de pago y más opciones a la hora de elegir.
La propuesta amplía los beneficios del Club de Beneficios BPN y refuerza su compromiso de acompañar el consumo en toda la provincia. Bajo el concepto “Sumamos días y cuotas”, la campaña se presenta como una oportunidad concreta para comprar mejor y planificar los gastos.
Los puntos destacados de la promoción incluyen:
- Hasta 6 cuotas sin interés en rubro indumentaria y zapatería
- Con todas las tarjetas BPN (Confiable, Visa y MasterCard)
- Todos los miércoles y viernes
- En comercios adheridos del Club de Beneficios
Esta iniciativa está orientada a clientes del banco, así como a todos aquellos consumidores que buscan financiación conveniente en sus compras habituales de indumentaria y calzado.
"Con esta campaña, BPN continúa fortaleciendo su propuesta de valor, acercando beneficios concretos, más accesibles y pensados para el día a día de sus clientes, al mismo tiempo que impulsa la actividad comercial en toda la provincia", destacaron.
Para conocer los comercios adheridos y más detalles, ingresar a los canales oficiales del Banco Provincia del Neuquén y también al Instagram oficial de BPN https://www.instagram.com/bancoprovincianeuquen/ donde todos los días se comparten promociones y beneficios que la entidad ofrece.
Además, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online en bpn.com.ar para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece durante todo el año.
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