Llegan chivitos, corderos y escabeches del norte neuquino: los precios, días y lugar

La propuesta se realizará este jueves y viernes en Neuquén capital. Habrá venta directa de productores crianceros y se aceptarán todos los medios de pago.

Los productores del norte neuquino estarán en el Mercado Concentrador.

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) realizará esta semana una venta especial de chivitos, corderos y escabeches elaborados por familias crianceras del norte neuquino . La actividad se llevará adelante en el Mercado Concentrador de Neuquén capital y apunta a acercar productos regionales de calidad directamente desde los productores a los consumidores.

La venta se desarrollará este jueves 21 y viernes 22 de mayo, de 13 a 17, en el predio del Mercado Concentrador ubicado sobre la ruta provincial 7, kilómetro 5. La propuesta estará abierta al público en general y quienes quieran asegurarse la compra podrán realizar pedidos anticipados comunicándose al teléfono 2942 472283.

Desde la organización indicaron que durante las dos jornadas se comercializarán chivitos criollos del norte neuquino a 165 mil pesos, en piezas de entre 12 y 14 kilos promedio. También habrá corderos a 175 mil pesos, con un peso aproximado de entre 15 y 17 kilos por unidad.

Además, se ofrecerán escabeches de chivo y ajo en frascos de 360 gramos a 15 mil pesos cada uno. Según se informó, se aceptarán todos los medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias bancarias.

Mercado Concentrador (18) Claudio Espinoza

Producción regional y venta directa

La iniciativa busca fortalecer la producción familiar del norte provincial y generar canales de comercialización directos entre productores y consumidores. Desde Cordecc destacaron que los productos provienen de familias crianceras neuquinas que trabajan durante todo el año en sistemas extensivos de montaña.

También remarcaron que la propuesta permite acercar alimentos con trazabilidad y garantía sanitaria, promoviendo además el consumo de productos regionales y de origen local.

Bajo el lema “del campo neuquino a tu mesa”, los organizadores señalaron que este tipo de ventas permite acompañar a pequeños productores y, al mismo tiempo, ofrecer carnes naturales muy buscadas en fechas patrias y reuniones familiares.

El valor del chivito del norte neuquino

Uno de los principales atractivos de la venta será el chivito criollo del norte neuquino, considerado uno de los productos gastronómicos más representativos de la provincia.

Se trata de la primera Denominación de Origen reconocida en Argentina, una certificación que garantiza la calidad del producto y el proceso de producción. Esta distinción también avala las condiciones sanitarias e inocuidad de la carne, además de proteger las características tradicionales vinculadas a la crianza en la región cordillerana.

Desde Cordecc y el Mercado Concentrador señalaron que la alta demanda de estas fechas por las fiestas patrias representa una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo regional y sostener la economía de las familias crianceras del norte de Neuquén.