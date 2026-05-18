Un recital terminó en escándalo tras una insólita pelea a golpes por problemas de sonido

La discusión entre un guitarrista y un colaborador se dio arriba del escenario e incluyó con golpes, insultos y la suspensión momentánea del show.

Un recital terminó en escándalo tras una brutal pelea por problemas de sonido.

Un guitarrista y un colaborador de una banda de música típica de Panamá protagonizaron una pelea a golpes sobre el escenario en medio de un recital , después de una discusión por problemas técnicos relacionados con el sonido del espectáculo.

La pelea ocurrió durante una presentación en el jardín La Esperanza, en el sector de El Coco de La Chorrera, y obligó a detener el show del conjunto de Ulpiano Vergara durante varios minutos.

Videos difundidos posteriormente en redes sociales muestran al guitarrista visiblemente molesto mientras reclamaba por inconvenientes en el audio de su instrumento . En ese momento, una persona se acercó para intentar asistirlo con el problema técnico, pero al no poder resolverlo, la situación escaló.

En medio de la discusión, el músico respondió de manera agresiva y lanzó un golpe contra quien intentaba ayudarlo. Otro integrante de la agrupación intervino para separar a los involucrados, aunque terminó cayendo al suelo en medio del forcejeo.

La música se detuvo y varios miembros del grupo subieron al escenario para intentar controlar la situación mientras continuaban los gritos y los insultos frente al público.

El audio viral del guitarrista tras la pelea por el sonido

Después del episodio comenzaron a circular audios atribuidos al guitarrista involucrado en la pelea. En esas grabaciones, el músico explicó por qué reaccionó durante la discusión relacionada con el sonido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PanamaLibre24/status/2053850798203809903%20&partner=&hide_thread=false Momentos de tensión se vivieron durante una presentación del tipiquero panameño Ulpiano Vergara, luego de que algunos de sus músicos protagonizaran una pelea en pleno baile, sorprendiendo a los asistentes que disfrutaban del espectáculo. #panama pic.twitter.com/7MhY5qLq17 — panalibre24horas (@PanamaLibre24) May 11, 2026

“Él me desconectó el cable porque yo le estaba reclamando por el sonido. Teníamos tres días con problemas en la guitarra y yo le dije: viejo, tú no puedes conseguir un cable”, se escucha en uno de los audios difundidos por medios locales.

En otra grabación difundida posteriormente, también expresó: "Definitivamente yo mismo me boté y me ha dado como tristeza".

La explicación de la banda tras la pelea en pleno recital

Horas después del episodio, Ulpiano Vergara, el principal referente de la agrupación, publicó un comunicado en redes sociales para referirse a lo ocurrido durante la presentación.

“Mi persona Ulpiano Vergara y nuestro equipo de trabajo lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante la presentación en la noche de ayer, una situación ajena al espectáculo terminó generando momentos incómodos para el público presente”, expresó el artista.

El músico agregó: “Durante más de 56 años de trayectoria artística, he construido una carrera basada en el respeto, la disciplina, la música y el compromiso con mi público, manteniéndome siempre alejado de situaciones de violencia o altercados que empañen el folclore y la alegría que caracterizan nuestra música típica panameña”.

“Lastimosamente, en escenario multitudinarios donde se mezclan emociones, euforia y distintos factores propios de este tipo de actividades, puede pasar estas situaciones individuales que se escapan a nuestro control”, justificó el líder del grupo.

Además, destacó que “algunos integrantes” del equipo “intervinieron únicamente con la intención de evitar que la situación escalara y procurar restablecer el orden”.

Recital Panamá 2 Un recital terminó en escándalo tras una brutal pelea por problemas de sonido

Ulpiano Vergara dijo también que continuó con su presentación porque estaba “concentrado” y entregando “lo mejor” de sí, como siempre para complacer al público. Sostuvo, además, que no observó que sus compañeros se peleaban a pocos metros.

“A todas las personas asistentes, seguidores, empresarios y amantes de nuestra música típica, ofrecemos disculpas sinceras por los momentos desagradables vividos”, manifestó.

Hasta el momento, no hubo otros pronunciamientos oficiales relacionados con el episodio registrado durante el recital.