Humano vs robot: enfrentaron a una máquina y a un empleado clasificando paquetes, ¿quién ganó?

Una empresa estadounidense transmitió el experimento que buscó medir el rendimiento de ambos en tareas logísticas repetitivas.

El desafío enfrentó a un empleado con el robot Figure 03 en una tarea de logística industrial

Un empleado y un robot humanoide compitieron durante 10 horas en una prueba de clasificación de paquetes organizada por una empresa tecnológica estadounidense. El desafío buscó medir el rendimiento de ambos en tareas logísticas repetitivas y terminó con una diferencia mínima a favor del trabajador humano .

El experimento fue presentado por Figure AI bajo el nombre “El hombre contra la máquina” y se difundió en redes sociales, donde las imágenes del robot trabajando de manera continua se volvieron virales.

La competencia se llevó a cabo después de otra demostración realizada por la compañía estadounidense, que transmitió en vivo a uno de sus robots humanoides operando de manera continua en un centro de distribución.

Cómo fue la competencia entre el humano y el robot

El desafío enfrentó a un empleado con el robot Figure 03 en una tarea de logística industrial. Ambos debían acomodar paquetes sobre una cinta transportadora para que todos los códigos de barras quedaran orientados hacia el mismo lado.

El robot utilizado en la prueba es conocido como “Jim”, con estructura humanoide, torso gris y manos de gran tamaño. Figure AI sostuvo que puede procesar un paquete cada tres segundos en promedio y alcanzar una capacidad superior a los 28.000 artículos diarios.

En los videos difundidos por la empresa se lo observa levantando paquetes de distintos tamaños y materiales, incluidos sobres, cajas y envoltorios plásticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ConflictTR/status/2056085810290512203&partner=&hide_thread=false Figure Robots, günlerdir aralksz çalan robotunu insan personelle birlikte test etti.



Saatte yaklak 1600 paketi kontrol eden insan çalana karlk, robot ayn sürede 1300 paket denetledi. pic.twitter.com/g1Ig0SjkZK — Conflict (@ConflictTR) May 17, 2026

La compañía explicó que el robot funciona mediante un sistema de inteligencia artificial propio denominado “Helix-02” y que el sistema permite que la máquina trabaje sin operadores humanos.

El robot identifica la posición de los paquetes, reconoce las etiquetas y decide cómo mover cada objeto dentro del circuito logístico. También adapta la forma de agarre según el tamaño y el peso del paquete. Los registros publicados muestran cómo modifica sus movimientos de acuerdo con la ubicación de cada objeto.

El robot trabajó más de 80 horas seguidas

Antes de realizar la competencia contra el empleado, Figure AI transmitió durante varios días el funcionamiento continuo del robot dentro de un depósito logístico.

La empresa informó que procesó 101.391 paquetes durante más de 81 horas de trabajo continuo. Durante ese período acomodó cajas sobre cintas transportadoras y evitó que los paquetes se superpusieran o bloquearan el sistema.

También aseguró que el sistema mantuvo actividad estable durante el primer día completo de operación e indicó que el robot puede identificar paquetes y moverlos automáticamente dentro del depósito.

La reacción de Figure AI tras la competencia entre humano y robot

El director ejecutivo de Figure AI, Brett Adcock, publicó distintos mensajes sobre el experimento en la red social X. “Planeamos operarlo hasta que se averíe”, escribió en una publicación referida al robot.

En otro mensaje agregó: “Observen un robot operando 24/7 con conducción totalmente autónoma”.

El empresario también respondió a usuarios que reclamaban una comparación directa entre un humano y la máquina realizando exactamente la misma tarea.

“Estoy pensando lo mismo que tú”, escribió antes de que se realizara la competencia entre el empleado y el robot humanoide.