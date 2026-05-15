Crece la desesperación por el vecino de Nueva Esperanza: "Si lo agarró la máquina, no quedaron ni los huesos"

A 17 días de la desaparición de Manlio Martínez, su familia apunta a un posible accidente en el basural y cuestiona la demora en la búsqueda.

La angustia crece día tras día en la Colonia Rural Nueva Esperanza , donde la familia de Manlio Martínez sigue esperando respuestas después de más de dos semanas sin noticias sobre su paradero. El hombre, de 35 años, desapareció la noche del 29 de abril y desde entonces su esposa, Noelia Cortés, recorre comisarías, fiscalías y el basural de Neuquén intentando entender qué ocurrió.

“Ya son 17 días”, repite con desesperación. Según contó, aquella noche Martínez salió de su casa cerca de las 23 luego de avisarle que iba al basural a buscar comida para los animales.

Era algo que hacía con frecuencia, aunque no siempre en el mismo horario. “Él me dijo que iba al basural y dejó el celular cargando en casa”, relató.

Desde ese momento no volvió más.

rastrillaje desaparecido colonia mailon martinez basural A dos semanas de la desaparición de Mailón Martínez la búsqueda se intensificó en el basural donde se lo vio borracho por última vez.

“Creemos que la máquina lo tapó con basura”

Con el correr de los días y la falta de novedades, la familia empezó a elaborar sus propias hipótesis sobre lo ocurrido. La principal sospecha apunta a un posible accidente dentro del basural.

“Todo lo que averiguamos es que estaba muy ebrio ese día”, explicó Noelia.

Según contó, varias personas aseguraron haberlo visto durante la madrugada dentro del predio donde muchas familias ingresan para buscar restos de comida o materiales reciclables.

“El chico que lo vio dijo que estaba solo”, señaló. A partir de esos testimonios, la familia teme que Martínez se haya quedado dormido en medio del sector donde trabajan las máquinas pesadas. “Nosotros sospechamos que lo pudo pisar la máquina y que lo taparon con basura”, sostuvo.

Búsqueda de Manlio Martínez (1)

Reclamos a Fiscalía y enojo por la demora

La mujer cuestionó con dureza el accionar de la investigación y aseguró que durante días insistió para que se realizara una búsqueda profunda dentro del basural. “Hemos ido muchísimas veces a Fiscalía y nos decían que lo estaban buscando”, contó.

Sin embargo, trabajadores del lugar les aseguraban que no habían visto operativos concretos. La situación derivó incluso en un corte en el acceso al basural realizado por familiares y allegados.

Fue después de que, según relató Noelia, una empleada judicial les dijera una frase que la dejó devastada. “Nos dijo que si la máquina lo había pisado ya no estaban ni los huesos”, recordó.

La respuesta la indignó aún más. “Yo le dije que aunque sea, la ropa tiene que estar”, expresó.

La esposa de Martínez aseguró que durante todos estos días recorrieron personalmente el sector donde fue visto por última vez, pero nunca observaron rastrillajes intensos. “Nos dijeron que fueron, pero la gente del lugar me dijo que solo miraron por las orillas”, afirmó.

Recién este viernes, casi tres semanas después de la desaparición, les informaron que comenzarían a remover basura con máquinas en la zona señalada por los testigos. “Hace días les venía pidiendo que buscaran ahí y me decían que no”, cuestionó.

Hombre desaparecido en Neuquén

Una familia atravesada por la incertidumbre

Martínez y Cortés tienen tres hijos pequeños de 8, 6 y 4 años. Según contó la mujer, él era quien sostenía económicamente el hogar con trabajos ocasionales mientras ella se ocupaba del cuidado de los niños. “La casa la mantenía él”, dijo.

Además, descartó por completo la posibilidad de que se haya ido voluntariamente. “Por más ebrio que estuviera, él siempre volvía”, afirmó.

Mientras continúan los rastrillajes, la familia sigue esperando alguna respuesta que permita terminar con días de incertidumbre y dolor en la meseta neuquina.