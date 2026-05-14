Recuperan un auto robado al que chocaron y dejaron abandonado

La Policía logró recuperar un vehículo que había sido denunciado por sustracción en el oeste de la ciudad.

La Policía recuperó un auto robado al que chocaron y abandonaron.

Un auto fue protagonista de un choque contra un tráiler perteneciente a un corralón en el Bajo neuquino y quedó llamativamente abandonado. La Policía lo encontró y constató que había sido denunciado como robado en el oeste de la ciudad.

Personal de la Comisaría Segunda recuperó un vehículo que había sido sustraído horas antes, de acuerdo a la denuncia que radicó su propietario en jurisdicción de la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo .

Según informaron desde la Policía provincial, el procedimiento tuvo lugar en la tarde de este jueves mientras efectivos realizaban patrullajes preventivos por la jurisdicción. En la intersección de calles Bahía Blanca y Sierra Grande, los uniformados observaron un Volkswagen Gol blanco que había impactado contra un tráiler perteneciente al Corralón Naciones Unidas, quedando dentro del predio.

Inmediatamente, corroboraron que el auto, que estaba sin ocupantes, presentaba importantes daños en la parte frontal y en la rueda delantera derecha. Además, el tráiler involucrado sufrió daños en su sector frontal, luego se logró determinar que el vehículo había sido denunciado como robado bajo la modalidad de hurto en Comisaría 16°.

Finalmente, el automóvil fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde continuará la investigación para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

auto recuperado- robo-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Encontraron un inhibidor y unas patentes truchas en una camioneta

Personal de la Comisaría 1° llevó adelante una requisa vehicular en el que secuestró inhibidores y patentes truchas en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía de Robos y Hurtos

El procedimiento se realizó durante la mañana del miércoles, en la oportunidad los efectivos policiales trabajaron de manera conjunta con personal del Departamento Criminalística. Cumplieron una orden judicial de requisa sobre una camioneta Volkswagen Amarok en la que secuestraron elementos importantes para la causa.

Durante la inspección realizada y con presencia de testigos, los uniformados hallaron distintos objetos dentro del habitáculo del vehículo, entre ellos un chip telefónico, un arma de fabricación casera tipo cuchillo, un destornillador, hojas de bisturí, un inhibidor de señal marca Baofeng, además de otros elementos que fueron secuestrados bajo cadena de custodia para su correspondiente análisis.

inhibidor- patentes-1 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

El personal interviniente detectó que las chapas patentes colocadas en la camioneta no corresponden al dominio original del vehículo, por lo que también fueron secuestradas y puestas a disposición de la Justicia.