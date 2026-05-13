Fotomultas más caras: cuáles son los nuevos montos que deberán pagar los infractores

La Municipalidad de Neuquén confirmó que ante el inminente aumento del combustible, las fotomultas sufrirán un incremento en sus valores.

El aumento en el precio de los combustibles volvió a impactar de lleno en el valor de las fotomultas en la ciudad de Neuquén . Con la actualización de la Unidad Fija (UF) , las multas por infracciones de tránsito registraron nuevos incrementos .

Desde el Municipio confirmaron este aumento y aseguraron que la invasión de la senda peatonal continúa siendo la infracción más detectada por las cámaras de control vial, superando incluso al cruce de semáforo en rojo.

El subsecretario de Tecnologías de la Municipalidad de Neuquén, Juan Pablo Castagna , explicó que “la infracción que todavía está como primera en el ranking es la invasión de senda peatonal ”.

Además, sostuvo que “ha disminuido la cantidad de infracciones de semáforo en rojo y se ha mantenido más o menos la cantidad de giro indebido”.

Fotomultas Cámaras de fotomultas en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Cuáles son los nuevos valores de las fotomultas

Con los nuevos aumentos en el combustible, también se incrementaron los precios de las fotomultas. Entre las sanciones más elevadas aparece nuevamente el cruce de semáforo en rojo.

Actualmente, la multa mínima asciende a 353.000 pesos, mientras que el monto máximo llega a 2.647.500 pesos. En caso de pago voluntario, el conductor deberá abonar 175.500 pesos.

Otra de las infracciones más frecuentes es la invasión de la senda peatonal. La multa mínima quedó fijada en 176.500 pesos, con un máximo de 353.000 pesos y un pago voluntario de 88.250 pesos.

Los giros indebidos también mantienen valores elevados. La sanción mínima es de 176.500 pesos, mientras que el máximo asciende a 529.500 pesos.

En tanto, circular sin cinturón de seguridad implica una multa mínima de 88.250 pesos y puede alcanzar los 882.500 pesos. El uso del celular mientras se conduce tiene una penalidad mínima de 176.500 pesos y un máximo de 882.500 pesos.

También aumentó la sanción por estacionar en doble fila, que actualmente cuesta 88.250 pesos, aunque puede superar los 882.500 pesos según la gravedad de la falta.

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La postura del Municipio

Castagna aseguró que el sistema comenzó a generar cambios en la conducta de los conductores y afirmó que las estadísticas muestran una reducción sostenida de infracciones desde la implementación de las cámaras.

“En un inicio la cantidad de infracciones por cámara era mucho más alta y a partir del mes de noviembre del año pasado se fue aplanando la curva”, indicó el funcionario.

Además, destacó que “hoy en día aproximadamente cada cámara detecta cuatro infracciones por día” y consideró que “la gente está tomando conciencia”.

El subsecretario sostuvo que los controles y las fotomultas cumplen un rol clave en la seguridad vial. “El sistema de fotomultas colabora para que la gente tome conciencia realmente de lo que realiza al volante”, afirmó.

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Menos siniestros

De acuerdo con los datos difundidos por la Municipalidad de Neuquén, el sistema de fotomultas permitió reducir de manera considerable los siniestros en sectores críticos de la ciudad.

“Este primero de junio el sistema de fotomultas estaría cumpliendo dos años de implementación y a la fecha se ha reducido un 50,5% la siniestralidad en esquinas semaforizadas”, remarcó Castagna. “Este primero de junio el sistema de fotomultas estaría cumpliendo dos años de implementación y a la fecha se ha reducido un 50,5% la siniestralidad en esquinas semaforizadas”, remarcó Castagna.

El funcionario también explicó que las zonas más conflictivas continúan concentrándose en el área céntrica y en distintos nodos viales de gran circulación, donde históricamente se registraba la mayor cantidad de accidentes.