En VIVO: cuarta marcha federal universitaria moviliza alumnos y docentes en todo el país

Live Blog Post

Para el Gobierno Nacional la Marcha Federal Universitaria es "política"

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, indicó que “Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“.

En tanto, con el objetivo de "desmitificar el monstruo sagrado" de la universidad pública, la titular de la cartera de Capital Humano puso el foco en la necesidad de esclarecer en qué se gasta el dinero público.

“Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, dijo la ministra Sandra Pettovello.