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En VIVO: cuarta marcha federal universitaria moviliza alumnos y docentes en todo el país

Desde las Universidades exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para el Gobierno se trata de una marcha "política".

El objetivo de esta movilización será exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

El objetivo de esta movilización será exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Este martes se llevará adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional ( CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

Estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se movilizarán a partir de las 17 horas en diversos puntos del país. El objetivo principal será exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la restitución de las transferencias al sistema.

Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $35.000 -el valor de diciembre de 2023.

Asimismo, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios universitarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza.

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Para el Gobierno Nacional la Marcha Federal Universitaria es "política"

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, indicó que “Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“.

En tanto, con el objetivo de "desmitificar el monstruo sagrado" de la universidad pública, la titular de la cartera de Capital Humano puso el foco en la necesidad de esclarecer en qué se gasta el dinero público.

“Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, dijo la ministra Sandra Pettovello.

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Los motivos de la cuarta marcha universitaria contra el Gobierno

La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes. En el centro del reclamo está la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada en agosto de 2025 por el Congreso Nacional y vetada por el presidente Milei mediante un decreto.

Sin embargo, el Congreso rechazó el veto en dos instancias consecutivas. De igual manera, el Gobierno no avanzó en su implementación. Las universidades recurrieron entonces a la Justicia y la causa avanza hacia la Corte Suprema.

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