Brote de hantavirus: quién es el único argentino que iba en el crucero y está en cuarentena

Tres personas murieron a bordo. Qué se deba sobre el brote de esta enfermedad que dejó a cientos de pasajeros aislados en varios países.

Lo que comenzó como un viaje para explorar el Atlántico Sur a través de un crucero , terminó siendo una tragedia por un brote de hantavirus , lo que provocó que cientos de personas terminaran en cuarentena en diferentes países de Europa.

Según trascendió, tres personas murieron a bordo y obligó a mantener en cuarentena a unas 150 personas. Entre ellos se encontraba Carlos Ferello , el único argentino que estaba a bordo.

El ingeniero jubilado nunca creyó que todo iba a terminar de esta manera: "Fue distinto a lo que había pensado, fue una desgracia, ahora tenemos que pasar unos días en cuarentena, vamos viendo", dijo.

En diálogo con TN, Ferello contó que decidió embarcarse a esta travesía en Ushuaia porque le gusta navegar. Según explicó, las sospechas de contagio comenzaron cerca de la isla Tristán de Acuña, cuando un matrimonio neerlandés presentó cuadros de fiebre. "Ninguno sospechaba nada. Eran personas de edad, tenían un cuadro de fiebre, se lo trató como una infección y pasaron los días".

argentino crucero hantavirus (1)

"El Gobierno argentino no me iba a mandar un avión solo para mí"

El crucero MV Hondius llegó este domingo a Canarias luego de semanas marcadas por la emergencia sanitaria desatada durante el viaje. Carlos había embarcado el 1° de abril en Ushuaia y tenía previsto regresar a la Argentina el 5 de mayo, aunque la situación alteró completamente el itinerario.

Ferello se encuentra en cuarentena en un hotel de Países Bajos en contacto cero. En diálogo con De Acá en Más por Urbana Play, indicó que el proceso de evacuación "lo armó el gobierno de España".

Hantavirus crucero

"El embajador argentino en Tenerife más Cancillería se movieron muy bien, lograron con el Gobierno de Holanda que me aceptaran para ir ahí y estar acá haciendo la cuarentena. Fue una gestión bastante importante. Me dijeron que el Gobierno argentino no me iba a mandar un avión solo para mí", relató Ferello.

El viaje, que originalmente marcaba su retiro y tenía como objetivo explorar rutas poco transitadas, se vio interrumpido de manera abrupta por una cadena de contagios. Según indicó el argentino, era un crucero que no llegaba a las 100 personas y el 90% de los pasajeros que estaban a bordo realizaba avistamiento de pájaros.

Cómo fue la travesía del crucero con hantavirus: "Se prendieron todas las alarmas"

En su diálogo con TN, el argentino -que hasta el momento se encuentra sin síntomas- indicó que el recorrido del barco incluía escalas en las islas Georgias del Sur y luego en Tristán de Acuña, un remoto archipiélago volcánico ubicado en el Atlántico Sur. Fue allí donde comenzaron a aparecer los primeros casos sospechosos.

"Habían avisado que un matrimonio holandés estaba enfermo, con fiebre. Después comunicaron que el holandés murió, pero ninguno sospechaba nada, eran personas de edad. Se trató como una infección", recordó Carlos sobre el primer fallecimiento registrado a bordo.

"Tristán de Acuña es la isla más remota del mundo, así que tuvimos que viajar hasta Santa Elena. Allí bajó la esposa y los llevaron en un vuelo a Johannesburgo. Pero cuando llegó, falleció también. En ese momento fue cuando se prendieron todas las alarmas. Empezaron a hacer análisis y empezaron a delinear que teníamos que estar aislados", indicó sobre el momento en que comenzó a sonar más fuerte el contagio por un virus.

Ferello argentino crucero

Ferello destacó que "no hubo paranoia" y que la gente simplemente tomó conciencia de la necesidad de cuidarse para evitar la propagación.

El protocolo preventivo incluyó distanciamiento estricto en los momentos en que compartían áreas comunes para comer. "Si tenía que charlar con alguien, siempre con barbijos y a distancia, como en el coronavirus", comparó el ingeniero.

El cónsul argentino en Tenerife, Luis María Sobrón, confirmó que el pasajero no presenta síntomas y permanece en buen estado de salud. El hombre aseguró que no mantuvo contacto con otros pasajeros porque viajaba solo.