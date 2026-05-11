Hicieron mudanza con recursos del Ejército y terminaron todos en el banquillo de la justicia federal

El sainete incluyó a un teniente coronel, ya retirado, que cobró por el servicio brindado a un particular que vivía en Junín de los Andes. Los involucrados fueron sumariados y se abrió una investigación penal.

A nivel interno, los integrantes del Ejército bajo sospecha por la mudanza enfrentaron un sumario.

Un escandaloso hecho ocurrido hace más de cinco años en cercanías de Junín de los Andes derivó en una investigación por parte de la justicia federal y la imputación de cuatro personas, que incluyó a un teniente coronel que hoy se encuentra retirado. El paso del tiempo allanó el camino a buscar una solución alternativa y las partes acordaron que los involucrados realicen una reparación integral.

Todo comenzó con la mudanza de un particular, que alquilaba una propiedad en cercanías del lago Huechulafquen . Por circunstancias que se desconocen, el hombre, de 67 años, recurrió a un teniente coronel del Batallón de Ingenieros de Montaña 6 para hacer un traslado de muebles y electrodomésticos desde Junín a Neuquén capital.

Lo particular de la inquietud del particular fue que el jefe militar no se negó sino que aceptó y fue a cambio de 150 mil pesos.

Como si se tratara de una pequeña empresa de mudanzas, el teniente coronel se encargó de conseguir un camión del Ejército, marca Mercedes Benz, y convocó a varios integrantes de la fuerza, entre los que se destacaban suboficiales y soldados voluntarios.

Accidente del Ejército en Junín de los Andes. Rodolfo Ramírez.

Más allá de todos los recaudos que tomaron para que no se conociera la escandalosa operación, el incidente llegó a oídos de un comandante que, sin demorarse, avanzó con la denuncia respectiva ante la justicia federal.

Imputaciones por cohecho y encubrimiento

La causa penal original se caratuló como malversación de caudales públicos y se resolvió en los últimos días en el ámbito del Tribunal Oral Federal neuquino (TOF).

En total, fueron imputadas cuatro personas. Una sargento ayudante se le atribuyó el carácter de partícipe necesaria en el delito de cohecho pasivo.

También otro suboficial, que hoy se encuentra retirado, se le imputó una serie de maniobras que tuvieron el fin de encubrir la mudanza.

Tanto la sargento como el suboficial, fueron acusados de incumplir la ley de ética en el ejercicio de la función pública.

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En cuanto al teniente coronel, se le atribuyeron los delitos de cohecho pasivo y peculado. Tampoco el particular logró evitar la acusación en su contra debido a que fue quien pagó una suma definitiva de 200 mil pesos para que integrantes del Ejército le realicen la mudanza.

Reparación integral del perjuicio

A la hora de definir la causa, el Ministerio Público Fiscal de la justicia federal manifestó la voluntad de ir hacia una reparación integral del perjuicio. Recordó que en forma previa se había abierto un expediente administrativo disciplinario, que incluyó a los integrantes del Ejército argentino bajo sospecha.

En este marco, se fijó que los imputados ligados al Ejército (dos de los cuales ya están retirados), hagan una donación de un millón de pesos cada uno a la fundación Fundasol (Fundación Soldados), una entidad civil sin fines de lucro.

Y en el caso del hombre que recurrió al Ejército para su mudanza, deberá pagar un millón de pesos a un vecino de la zona que denunció daños en su propiedad durante la operación de traslado de muebles y electrodomésticos.