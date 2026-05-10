"Día histórico": Mariano Gaido puso en marcha el asfalto de la Gran Avenida a menos de tres meses de iniciada la obra

Este avance se produce a menos de 90 días de haber comenzado las tareas sobre la antigua traza de Avenida Mosconi.

La transformación de la ciudad de Neuquén alcanzó este domingo un hito fundamental con el inicio de la colocación de las primeras capas de asfalto en la Gran Avenida. En un despliegue técnico que abarca desde la calle Gatica hacia Linares, se comenzó a tirar la carpeta asfáltica en una jornada que marca un ritmo de ejecución inédito.

"Para nosotros es un día histórico , no solamente para cada uno de quienes llevamos adelante este gran proyecto, con esta empresa y trabajadores neuquinos, sino también para la ciudad. Hoy es un día histórico, día 10 de mayo, día domingo, comenzando el asfalto, a tirar la carpeta asfáltica", expresó el intendente Mariano Gaido durante la recorrida por el sector.

El jefe comunal destacó que la velocidad de los trabajos posiciona a la capital como un ejemplo de gestión eficiente . Este avance se produce a menos de 90 días de haber comenzado las tareas sobre la antigua traza de la Ruta 22 . La rapidez en la ejecución responde a la decisión de trabajar las 24 horas en diferentes turnos.

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Al respecto, el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, detalló que es "histórico, es central que a menos de tres meses de haber iniciado la obra ya estemos colocando la primera capa de la base negra aquí arrancando desde Gatica hacia Linares. Esto ya empieza hoy y ya no para más".

"Esto significa o muestra lo rápido que va esta obra, este ejemplo al país que es Neuquén, este ejemplo que significa trabajar las 24 horas, mañana, tarde y noche en una obra que significa pluviales, caños que escurren el agua cuando llegan las lluvias, que significa la oportunidad de generar una Gran Avenida de conectividad y la gran oportunidad de crecimiento para esta ciudad capital que sin lugar a dudas es la gran capital de la Argentina, hoy más que nunca", enfatizó Gaido.

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Una tecnología superior en la obra de Avenida Mosconi

La obra técnica sobre la Gran Avenida se financia con el superávit de las cuentas municipales sin recurrir a endeudamiento. Contempla un perfil de 10 carriles en total, con 6 carriles centrales destinados al tránsito rápido y 4 carriles en calles colectoras para el flujo vecinal y comercial.

Actualmente, los equipos trabajan en la aplicación de la base negra, que constituye las primeras capas del pavimento. Nicola explicó que el proceso técnico se divide en etapas precisas para garantizar la durabilidad de la calzada.

Sobre las especificaciones del material utilizado, el funcionario puntualizó: "La parte de lo que es la carpeta asfáltica está compuesta por una base abajo, que es lo que ya se hizo, se imprimó. Ahora lo que estamos iniciando es la parte final que lleva tres capas. Las dos primeras capas es base negra, es asfalto con piedra, tiene un espesor de cuatro o cinco centímetros".

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"A partir de ahora seguimos tirando base negra, asfalto y seguimos con todos los otros frentes de trabajo. Así que realmente una obra que, como siempre decimos, vamos trabajando mañana, tarde y noche", agregó Nicola sobre la continuidad de las tareas.

La capa final de la avenida contará con una tecnología superior. "Arriba va otra base negra más y arriba va la carpeta asfáltica con asfalto modificado. Estamos utilizando para colocar en la avenida lo mismo que estamos utilizando en las repavimentaciones. Es un asfalto especial de mejores prestaciones y que es lo que se utiliza en la capa final. En total vamos a tener tres capas. La última es la de concreto asfáltico con asfalto modificado", detalló el secretario de Infraestructura.

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Un proyecto integral en Avenida Mosconi

El proyecto integral abarca una extensión de 14 kilómetros y reducirá en un 50% los tiempos de traslado desde el centro y los puentes hacia el aeropuerto. Además, la nivelación de la calzada permitirá eliminar el antiguo terraplén, conectando de forma directa todas las calles transversales para integrar definitivamente el norte y el sur de la ciudad.

Además, la obra es una solución de ingeniería hidráulica para terminar con inundaciones históricas mediante grandes conductos pluviales longitudinales.

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Incluye un Parque Lineal Metropolitano equivalente a la superficie de 25 plazas, bicisendas, sendas peatonales y un recambio total de luminarias led de alta potencia para garantizar la seguridad nocturna.

Finalmente, Gaido subrayó el valor del trabajo local en este proceso de transformación urbana: "Estamos muy felices, día domingo, dándole puntapié inicial al asfalto y además demostrando que las empresas neuquinas son un ejemplo a nivel país".