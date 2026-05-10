Tanya Bertoldi: "Lanzamos una línea de créditos única en el país que financia el 100% de la obra"

La ministra de Infraestructura detalló el ambicioso plan de gestión: 4.000 créditos hipotecarios para 2026, la pavimentación de 1.200 kilómetros de rutas y el hospital Norpatagónico.

Tanya Bertoldi: "Lanzamos una línea de créditos única en el país"

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertold i, habló sobre los créditos hipotecarios no bancarios, el plan vial , las escuelas tráiler, el hospital Norpatagónico y las prioridades de gestión del gobierno provincial.

La ministra de Infraestructura de la provincia del Neuquén aseguró que la provincia atraviesa una etapa inédita en materia de infraestructura, vivienda y obra pública. En diálogo con LU5 , defendió el modelo de gestión provincial, confirmó que ya hay más de 1.200 kilómetros de rutas en marcha y destacó que Neuquén lanzó una línea de créditos hipotecarios “única en la Argentina”.

—¿Qué representa el lanzamiento de los créditos hipotecarios de Neuquén Habita?

—Es una de las decisiones más importantes que está tomando nuestra gestión. Son créditos hipotecarios no bancarios financiados íntegramente por la provincia. No existe hoy en ninguna otra provincia del país una línea de estas características.

—¿Cuál es la principal diferencia con otras líneas de crédito?

—La principal diferencia es que financian el 100% de la obra. Hoy las líneas bancarias cubren hasta el 80% y la familia tiene que tener ahorros para completar el resto. Nosotros entendemos que muchas familias no tienen capacidad de ahorro porque están alquilando o atravesando una situación económica compleja.

Entrevista Tanya Bertoldi LU5 (5)

—¿Quiénes podrán acceder?

—Personas entre 18 y 65 años, incluyendo monotributistas. El requisito principal es tener terreno para poder hacer la hipoteca. También se exige una residencia mínima de cinco años en Neuquén porque nuestra prioridad son los neuquinos y neuquinas.

—¿Qué pasa con quienes todavía no tienen escritura?

—Diseñamos una línea específica para acompañar ese proceso. Incluso acordamos con el Registro de la Propiedad Inmueble considerar válida la escritura ya iniciada en trámite para que no tengan que esperar meses para acceder al crédito.

—¿Cuántos créditos habrá?

—Durante 2026 vamos a otorgar 4.000 créditos y ya estamos proyectando llegar a 6.500 en 2027.

—¿Por qué consideran que esta política tiene impacto económico más allá de la vivienda?

—Porque dinamiza toda la economía local. Queremos que el vecino compre materiales en los corralones de su ciudad, que contrate mano de obra local, arquitectos y maestros mayores de obra. El efecto Vaca Muerta tiene que volverle al vecino en soluciones concretas.

SFP Presentan Creditos bancarios gobierno figueroa (1) Sebastián Fariña Petersen

El ambicioso plan vial en Neuquén

—También confirmaron más de 1.200 kilómetros de rutas en ejecución.

—Sí, hoy tenemos 1.216 kilómetros en marcha o próximos a iniciar. En dos años vamos a intervenir más kilómetros que los ejecutados en toda la historia de la provincia.

—¿Cuál es el objetivo del plan vial?

—Conectar Neuquén de norte a sur y fortalecer otras economías además de los hidrocarburos, especialmente el turismo. Hoy el 85% de quienes visitan Neuquén lo hacen por vía terrestre. Sin conectividad vial no hay desarrollo turístico posible.

ASfalto Cortaderas-12

—¿Qué rol tendrán las petroleras en ese esquema?

—Por primera vez el gobierno provincial les está diciendo a las operadoras que también tienen que dejar infraestructura en Neuquén. Están financiando becas y obras porque utilizan nuestras rutas y forman parte del desarrollo de la provincia.

—¿Qué ocurrirá con las rutas nacionales deterioradas?

—Estamos trabajando en acuerdos para que algunas rutas nacionales pasen a la órbita provincial porque el gobierno nacional decidió no invertir en obra pública. La Ruta 22 y la 237 están entre las prioridades.

Entrevista Tanya Bertoldi LU5 (2)

Las obras clave en la educación

—Uno de los anuncios más fuertes también tiene que ver con educación.

—Queremos erradicar completamente las escuelas tráiler antes de finalizar 2027. Ya eliminamos 30 instituciones que funcionaban en tráileres y estamos construyendo nuevas escuelas con mejores estándares de calidad, paneles solares y losa radiante.

—¿Qué otros proyectos importantes están en marcha?

—Estamos avanzando con el hospital Norpatagónico, con nuevas viviendas en Cuenca XV, con centros deportivos, gimnasios y natatorios. Neuquén tendrá por primera vez una pileta olímpica y varias semiolímpicas distribuidas por regiones.

—También confirmaron que los funcionarios no podrán acceder a los créditos.

—Sí. La planta política y los funcionarios de los tres poderes quedan excluidos de esta línea. Está pensada para trabajadores, familias y profesionales neuquinos.