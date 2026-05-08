La próxima PlayStation de Sony promete un salto tecnológico, con la integración de IA y una mejor calidad visual. ¿Cuándo saldría a la venta la PS6 ?

Filtran detalles de la PS6: características de la nueva PlayStation que promete integrar IA y superar a la PS5

En la industria tecnológica, y en especial en el mundo gamer , siempre se está pensando en lo que viene. Y Sony no es la excepción. Si bien la PlayStation 5 está plenamente vigente, la multinacional japonesa ya se encuentra ultimando detalles de la próxima generación: la PS6 . En ese contexto, surgieron algunas filtraciones que anticipan avances notables.

Como sucede con el lanzamiento de cada consola, Sony buscará superar el estándar de la PS5 mediante una arquitectura que aproveche los últimos avances en componentes y software , algo que podría redefinir la experiencia gamer. Uno de los aspectos más destacados es la posible integración avanzada de Inteligencia Artificial (IA) y generación de frames.

Uno de los objetivos de la nueva generación es mejorar la calidad visual en tiempo real sin penalizar el rendimiento. En ese sentido, la consola usará IA para optimizar la generación de frames . Además, según un reporte del sitio especializado MP1st, Sony planea implementar la tecnología PCIe Gen 5 NVMe . Esto significa que la PS6 pasará de los 7.500 megabytes por segundo de lectura que tiene la PS5 a unos impactantes 14.900 MB/s.

Spider-Man.jpg La PS6 promete un salto en la calidad de imagen, aún superior a su antecesora, que muestra gráficos como estos en su juego de Spider-Man.

Otra novedad importante sería el juego en la nube. De acuerdo a los informes, la compañía llevaría años desarrollando una infraestructura renovada basada en almacenamiento NVMe (PCIe Gen4 y Gen5 en servidores), lo que permitiría reducir latencias y mejorar la experiencia online, generando más fluidez en títulos exigentes. No sería un sustituto del hardware local, sino un complemento para ampliar el acceso y la flexibilidad del sistema.

Ese enfoque, junto con herramientas de Inteligencia Artificial, promete transformar la ejecución remota de títulos y la interacción social dentro de la consola, con novedades en aplicaciones que faciliten compartir partidas y comunicación entre jugadores en red.

Sony también estaría reforzando su ecosistema con aplicaciones sociales de nueva generación, ampliando el enfoque actual de la interfaz de PS5 hacia experiencias más conectadas, con mayor integración de streaming, multitarea y comunidad.

Retrocompatibilidad en los juegos y... ¿nuevo joystick?

Una buena noticia para los gamers es que la futura PS6 tendría compatibilidad con los videojuegos lanzados para generaciones anteriores. Es decir, los títulos que salieron para PS4 y PS5 podrán utilizarse en la nueva consola, toda una ventaja para usuarios con una galería amplia y asegurando que las compras actuales sigan vigentes.

PS5.jpg La PS5 salió a fines de 2020 y hasta ahora vendió más de 92 millones de unidades.

Por otro lado, la empresa japonesa ya estaría trabajando en un rediseño completo de su joystick DualSense, el sucesor de los tradicionales DualShock lanzado en 2020. El nuevo mando buscaría una ergonomía superior y mantendría las funciones hápticas, pero con una integración más profunda con las nuevas funciones sociales y de nube.

Cuándo saldría a la venta la PS6

El lanzamiento de la próxima consola de Sony está lejos de cualquier tipo de confirmación, pero las propias filtraciones la ubican en el mercado para fines de 2026 o ya en 2027. La fecha es lógica si se tienen en cuenta los antecedentes más cercanos y el período de siete años: la PS4 debutó en 2013 y la PS5 lo hizo en 2020.

Sin embargo, la crisis global de componentes -especialmente en el desarrollo de memorias de última generación- podría retrasar el estreno unos meses más. Además, algunos especialistas aseguran que Sony analiza extender la vida útil de la PS5, lo que generaría una demora en la llegada de la nueva generación para recién entre 2028 y 2030. Además, esto ayudaría a tener un stock sólido desde el inicio y evitar problemas de abastecimiento, como sucedió en el lanzamiento anterior. Ante esta situación y sin nada confirmado ni definitivo, habrá que seguir atento a las próximas filtraciones.