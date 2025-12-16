Muchos argentinos aprovechan los tours de compras al país vecino para adquirir los regalos de Navidad. La diferencia de valores.

Este es el precio de la PlayStation 5 en Chile: ¿conviene hacer el "tour de compras"?

Faltan pocos días para la llegada de Papá Noel y uno de los regalos más solicitados por los chicos -y no tan chicos- es la PlayStation 5 . En lugar de escribir la cartita y enviarla al Polo Norte, algunos padres eligieron un camino más simple y cruzaron la frontera a Chile para adquirir la consola de videojuegos para esta Navidad .

Para quienes tienen pensado hacer esto, surge la pregunta del millón: ¿es tanta la diferencia de precio con Argentina para justificar el viaje? La respuesta depende de cada persona. Además, los tours de compras al país vecino permiten equiparse con otros productos que también tienen valores atractivos.

En tiendas como Falabella , la consola PlayStation 5 Pro tiene un valor de 839.990 pesos chilenos , que equivalen aproximadamente a 1.260.000 pesos argentinos . En tanto, la PS5 Slim edition Disco Astro Bot y Gran Turismo 7 cuesta 569.990 pesos chilenos , es decir unos 855.000 pesos argentinos . Y la PS5 slim digital Astro Bot y Gran Turismo 7 vale 469.990 pesos chilenos , alrededor de 705.000 pesos argentinos.

playstation-6.jpg Algunos modelos de la PlayStation 5 se consiguen a casi mitad de precio en Chile.

A través de páginas webs, los precios son aún más económicos. En su tienda online, Falabella ofrece la PlayStation 5 Slim Edición Digital (sin lector de discos) junto a los juegos Astro Bot y Gran Turismo 7 a 439.990 pesos chilenos, unos 660.000 pesos argentinos. Si se busca en Argentina, este producto figura en $1.200.000, casi el doble que en el país vecino. Ante esta diferencia de precios, son muchos los mendocinos y argentinos en general que compran por Internet y luego cruzan la frontera para retirar el producto, aprovechando las rebajas que se producen únicamente online.

A la hora de comparar, en Argentina la versión Slim con lectora se puede encontrar en un valor de entre $1.300.000 y $1.700.000, mientras que la Digital Edition ronda entre $1.200.000 y $1.500.000, con ofertas en tiendas como Frávega, Mercado Libre y Sony Store. Pese a la decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles a las importaciones y ajustar impuestos internos, la brecha de valores con los países vecinos aún sigue siendo grande.

Cuáles son las desventajas de comprar tecnología en Chile

Aquellos que planean viajar al país limítrofe para comprar artículos tecnológicos también deben saber que existen algunos puntos a tener en cuenta. Uno de los más importantes es que las garantías de estos productos pueden no tener validez fuera de ese país. Y si los modelos no están homologados en Argentina, habría problemas al momento de hacer reclamos.

Por otra parte, para los pagos en Chile con tarjeta de crédito internacional se toma como tipo de cambio al denominado dólar turista, que se compone de la cotización oficial más un 30% de recargo como percepción del impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. Actualmente se ubica en $1.904.

Playstation 5 (1).jpg La PlayStation vuelve a reflejar la brecha de precios en tecnología entre Argentina y los países vecinos.

Además, hay que tener en cuenta el pago de impuestos al regresar al país, lo que puede anular el ahorro inicial. Cada persona tiene una franquicia libre de aranceles de US$ 300 viajando por tierra o US$ 500 volviendo por avión. Sobre el excedente, se debe pagar el 50% de impuestos.

Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en Chile

Apple lanzó recientemente su línea de iPhone 17. Si tomamos como parámetro el celular más avanzado, es decir el iPhone 17 Pro Max de 512 GB, en nuestro país se puede comprar a través de Mercado Libre por unos $3.600.000. Si lo convertimos al tipo de cambio actual de $1.465 del Banco Nación, da poco más de 2.450 dólares.

Por su parte, en Chile, tiendas como Falabella comercializan el modelo más caro del celular de Apple en 1,5 millones de pesos chilenos, lo que serían unos 1.630 dólares. Si se comparan los precios entre ambos países, en Argentina el smartphone cuesta un 33% más caro que del otro lado de la cordillera.