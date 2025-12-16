Cuáles serán los horarios de los comercios para estas fiestas en Neuquén

Con la Navidad a pocos días, las familias se apuran para comprar todo lo necesario. Conocé hasta qué hora vas a poder ingresar a los locales comerciales.

A poco más de una semana para festejar la Navidad y el Año Nuevo , grandes superficies y comercios chicos ya tienen listas todas sus ofertas y descuentos para incrementar las ventas. Lo hacen para que los consumidores aprovechen el tiempo. Aunque como es habitual, son muchos los que lo hacen a último momento.

Por eso, desde el Centro de Empleados de Comercio del Neuquén (CEC) solicitaron a la comunidad que en estas fiestas no espere a realizar sus compras a último momento, de modo que "todos podamos celebrar a tiempo y en familia".

De acuerdo a las ordenanzas vigentes, y tras un acuerdo entre el CEC y Acipan (Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén), se informaron los horarios de cierre de comercios grandes y chicos: el 24 de diciembre las grandes superficies -shoppings, supermercados y mayoristas- cerrarán sus puertas a las 14 horas mientras que los pequeños y medianos comercios lo harán a las 16.

Estos horarios son para los comercios que están en la capital, Plottier, Centenario y Cutral Co. Mientras que en Rincón de los Sauces cerrarán a las 13. En estas ciudades es que el CEC tiene representación.

En tanto, el 31 de diciembre el horario de cierre de las grandes superficies será a las 12 del mediodía, mientras que los pequeños y medianos comercios cerrarán a las 14. Este horario contempla las localidades de Neuquén, Plottier y Centenario. En tanto, en Cutral Co y Rincón de los Sauces los pequeños y medianos comercios bajarán las persianas a las 13, el 31 de diciembre.

Horarios especiales en el Mercado Concentrador de Neuquén

En ese marco, el Mercado Concentrador de Neuquén dispuso horarios especiales desde el lunes 22 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2025, inclusive. El objetivo: que las familias puedan realizar sus compras con tranquilidad y planificar con tiempo las fiestas de fin de año.

El lunes 22 de diciembre estará abierto de 5 a 11. Mientras que el martes 23 de diciembre estará en su horario habitual de 6 a 11. El miércoles 24 de diciembre abrirá también de 6 a 1. El jueves 25 estará cerrado.

En la previa de Año Nuevo, el lunes 29 de diciembre abrirá de 5 a 11, el martes 30 y el miércoles 31 de diciembre en horario habitual de 5 a 11.

El jueves 1 de enero estará cerrado y el viernes 2 de enero retomará su horario habitual de 6 a 11.

Para llegar al Mercado Concentrador se debe tomar la ruta provincial 7, kilómetro 5, del Parque Industrial de Centenario, se puede llegar hasta la puerta del mercado a través de la Línea 2 de colectivo.

Junto a los puestos de frutas y verduras, el lugar incluye centro de distribución de gaseosas y cervezas, fábrica de pastas, fábrica de dulces, galpón de empaque de frutas, maduradero de bananas, sidrera e invernadero hidropónico.

También ofrece una distribuidora de alimentos (frutos secos, hongos, artículos de copetín, conservas, productos de almacén), una procesadora de vegetales de IV Gama, un frigorífico de carnes rojas, fábrica de chacinados y distribuidora de fiambres.

Se suman una distribuidora de condimentos, otra de carne de aves, de huevos, de artículos de empaque, limpieza y papelería. Hay insumos para el agro, como así también bares y cafés donde empleados y clientes pueden consumir alimentos frescos de elaboración diaria.

