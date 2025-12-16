Vecinos convocan a una movilización en Plottier por el caso de Catalina: "Sin seguridad vial no hay barrio seguro"

A un mes del grave atropello de Catalina por un patrullero, vecinos exigirán medidas concretas a la Policía y al Municipio.

A un mes del grave atropello de Catalina , la nena que fue embestida por un móvil policial en Plottier, vecinos y vecinas del barrio 160 convocaron a una movilización para reclamar medidas concretas de seguridad vial y exigir responsabilidades a la Policía y al Municipio. La actividad fue difundida a través de redes sociales y busca visibilizar una problemática que, según sostienen, afecta a distintos sectores de la ciudad.

La convocatoria está prevista para el viernes 19 de diciembre a las 18 , en la plaza ubicada en la intersección de Hueyquén y Libertador , en la ciudad de Plottier. Desde la organización invitaron a participar a la comunidad en general y a los medios de comunicación.

El eje central de la movilización es el reclamo por la falta de políticas de seguridad vial en zonas residenciales, particularmente en barrios donde no hay veredas, reductores de velocidad ni señalización adecuada. Bajo la consigna “Sin seguridad vial, no hay barrio seguro” , los vecinos remarcaron que el atropello de Catalina expuso falencias estructurales que deben ser abordadas de manera urgente.

Catalina nena atropellada Plottier

“A un mes de que un móvil de la Policía atropelló a Catalina, nos convocamos para exigir medidas para que este hecho no vuelva a suceder”, señalaron en el texto de la convocatoria. El reclamo está dirigido tanto a la Policía de Neuquén como al Municipio de Plottier, a quienes piden acciones concretas y controles efectivos.

El pedido de medidas y controles en zonas barriales

Entre los principales puntos del reclamo figuran la reducción de la velocidad en calles internas, la implementación de señalización visible, la colocación de reductores de velocidad y una mayor planificación urbana que contemple la circulación segura de peatones y niños.

Los vecinos señalaron que el barrio 160, al igual que otros sectores de Plottier, cuenta con calles angostas y sin veredas, lo que obliga a peatones y ciclistas a circular por la calzada. En ese contexto, sostienen que el tránsito a alta velocidad representa un riesgo permanente.

“El hecho que sufrió Catalina no es aislado. Podría haberle pasado a cualquier chico del barrio”, manifestaron.

image

Además del reclamo institucional, la convocatoria tiene un fuerte componente simbólico y de acompañamiento a la familia de la niña, que continúa internada en el hospital Castro Rendón. Los organizadores invitaron a quienes asistan a llevar un cartel con un corazón y la consigna “Fuerza Cata”, como gesto de apoyo y solidaridad.

Desde la familia agradecieron en reiteradas oportunidades el acompañamiento de la comunidad, tanto en el hospital como a través de mensajes, cadenas de oración y gestos solidarios.

Convocatoria abierta a la comunidad y a los medios

La movilización es abierta a toda la comunidad de Plottier y zonas cercanas. Los vecinos destacaron la importancia de la participación ciudadana y de la presencia de los medios para amplificar el reclamo y generar conciencia sobre la seguridad vial en barrios residenciales.

“Queremos que este hecho no vuelva a suceder”, remarcaron, y pidieron que el reclamo trascienda el caso puntual para transformarse en políticas públicas que protejan a peatones, ciclistas y especialmente a los niños.