Polémica por las palabras que la RAE sumó este año al diccionario

La Real Academia Española (RAE) volvió a actualizar el Diccionario de la Lengua Española y sumó palabras que reflejan cambios culturales, sociales y tecnológicos. En la nueva versión 23.8.1 del DLE, presentada este lunes, aparecen términos como crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial y turismofobia , incorporaciones que reavivan el debate sobre la evolución del idioma y el uso cotidiano de la lengua.

La actualización actual, que la RAE ha calificado como una revisión con “menos pretensiones” en comparación con las de años anteriores, representa un paso previo hacia la próxima edición del diccionario en noviembre de 2026 . El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha explicado que la institución está trabajando en la edición 24 del DLE, que será “mucho más renovada y amplia” .

Se incorpora como término plenamente adaptado a la ortografía del español el verbo loguearse , con el significado de acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos. Se añaden como extranjerismos crudos, es decir, manteniendo la grafía de la lengua de la que proceden y, por tanto, debiéndose escribir en cursiva, los términos gif , hashtag , mailing y streaming .

palabra RAE

La mayoría de las novedades incorporadas al diccionario pertenecen al campo de las ciencias. A partir e este lunes, se incluyen términos como gravitón, del ámbito de la física; termoquímico, del de la química, o las voces del área médica cuperosis, narcoléptico y ovulatorio. Del campo de la meteorología se incorporan las palabras engelamiento y engelante.

Esta versión también aña nuevas acepciones a entradas recogidas con anterioridad. Es el caso de la voz directo, que incorpora la acepción referente a una emisión radiofónica, televisiva o en línea, cuando esta se transmite a la vez que se realiza, o la aplicada en boxeo y que designa el golpe que se da proyectando el puño hacia delante en línea recta.

Brutal añade una acepción nueva con el significado de ‘magnífico’ o ‘maravilloso’. Chapar incluye una quinta acepción para el sentido de ‘cerrar un establecimiento’. Se añaden también el acortamiento eco, para denominar coloquialmente a una ecografía, y el término marcianada, para un dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.

El Diccionario de la lengua española (DLE) suma, asimismo, expresiones y formas complejas, es decir, aquellas compuestas por más de una palabra. En la actual versión 23.8.1 ya se pueden consultar las definiciones de alfombra mágica, foto de familia, juguete roto y meter o poner la directa.

Más palabras polémicas

letra rae

En diciembre de 2024 la RAE ya había generado polémica por acpetar en su diccionario términos como "barista", "espóiler" y "sérum", que hacen referencia a conceptos cada vez más comunes en la vida cotidiana. Estas palabras surgen de contextos como la cultura del café, el cine y la cosmética, respectivamente, y reflejan la adopción de términos de otras lenguas que han permeado en el español. Además, se incluyen expresiones como "zona de confort" y "voto de castigo", que evidencian el impacto de ciertos fenómenos sociales y culturales recientes, como el debate político o las discusiones sobre el bienestar personal.

En tecnología, el DLE incorporó términos como "desarrollador" y "escalabilidad", conceptos clave en el desarrollo de software y en la economía digital. También se añadieron palabras relacionadas con el mundo digital, como "big data" y "cloud computing", que marcan la tendencia hacia la digitalización de la información y la globalización de los servicios. Desde el campo de la gastronomía, se sumaron términos como "umami", un sabor básico, "tabulé", una ensalada de la cocina árabe, y "wasabi", una raíz picante de la cocina japonesa.