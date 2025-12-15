Impactante video: un cantante de rock sufrió una descarga eléctrica en pleno show

El hecho quedó registrado por la grabación de la gente que había ido al recital. IMÁGENES SENSIBLES.

El incidente ocurrió en pleno show y generó momentos de preocupación entre los asistentes.

Este fin de semana se registró u n impactante momento que conmocionó a los espectadoras de una banda de rock indie. Durante una de sus presentaciones en un bar, el cantante sufrió un episodio que lo dejó al borde de la muerte.

El incidente ocurrió en pleno show y generó momentos de preocupación entre los asistentes al ver como el músico recibió una descarga eléctrica mientras tocaba su instrumento.

Por el momento, se establece que habría sido una falla eléctrica en el escenario la que originó este momento de tensión. En el video se ve el momento en que el cantante, identificado como 'Momo', agarra su micrófono y rápidamente se cae hacia atrás, siendo asistido por sus compañeros al momento.

La banda peruana "Mi mejor amigo Scott" realizaba su presentación en el bar Quilca del centro de Lima.

Impactante video - un joven fue electrocutado mientras cantaba con su banda en vivo

Cuál es el estado de salud del cantante de la banda

Según indicaron medios locales, el joven cantante sólo presentó quemaduras leves, sin mayores complicaciones para su salud. El artista se encuentra estable y fuera de peligro.

Luego, él mismo subió un descargo sobre lo ocurrido a través de las redes oficiales de la banda sobre el momento que se registró. "Chicos, ya estoy en el hospital. Estoy estable, no hubo heridas graves, nada más dos quemaduras. Gracias por su preocupación", escribió en sus stories de Instagram.

Un episodio similar ocurrió en julio pasado durante el Festi Rock Perú, cuando Mariano Saettone, bajista de la banda "Cometa a la Deriva", sufrió una intensa descarga eléctrica mientras tocaba su instrumento sobre el escenario.

El músico debió ser trasladado a un hospital, donde fue atendido por complicaciones respiratorias. Luego fue dado de alta y, a través de sus redes sociales, informó que continuaba su recuperación en su domicilio, aunque todavía se encontraba afectado por lo ocurrido.

Un guitarrista de 35 años murió en pleno recital: "Nadie sabía que hacer"

A principios de diciembre, se conoció la muerte del músico Nahuel Niz, quien se desplomó en el escenario. Este impactante momento ocurrió mientras Nahuel, guitarrista de una banda punk, iniciaba su presentación en el bar Blondie. Al momento de comenzar el tercer tema de la banda, "Loca Sensación", el músico cayó al piso. El trágico episodio tuvo lugar en un bar de La Plata el pasado viernes 29 de noviembre por la noche.

De acuerdo con el relato de testigos que reveló el diario local El Día, Niz se desplomó repentinamente sobre el escenario. Aunque los presentes intentaron reanimarlo y rápidamente lo trasladaron al Hospital San Martín, el músico murió pasada la medianoche pese al esfuerzo del personal médico.

Testigos que se encontraban en el lugar aseguraron que el guitarrista se desplomó repentinamente. "Se murió tocando en vivo", señaló un músico que se encontraba en el bar escuchando a la banda. El colega de la víctima explicó que el momento fue tan inesperado para todos los que estaban presentes que "nadie sabía qué hacer". "Nunca viví una cosa así", dijo a través de sus redes sociales.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el músico de 35 años falleció debido a un "paro cardíaco no traumático", un cuadro que según trascendió, podría haberse vinculado a un malestar previo que se habría intensificado en plena actuación.