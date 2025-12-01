Un guitarrista de 35 años murió en pleno recital: "Nadie sabía que hacer"

Todo ocurrió cuando la banda tocaba el tercer tema en su show. Los detalles sobre el fatídico hecho.

Testigos que se encontraban en el lugar aseguraron que se desplomó repentinamente. "Se murió tocando en vivo".

El ambiente del rock y el punk under argentino se encuentra de luto tras la muerte del músico Nahuel Niz, quien se desplomó en el escenario.

Este impactante momento ocurrió mientras Nahuel, guitarrista de una banda punk, iniciaba su presentación en el bar Blondie. Al momento de comenzar el tercer tema de la banda, "Loca Sensación", el músico cayó al piso . El trágico episodio tuvo lugar en un bar de La Plata este viernes por la noche.

De acuerdo con el relato de testigos que reveló el diario local El Día, Niz se desplomó repentinamente sobre el escenario . Aunque los presentes intentaron reanimarlo y rápidamente lo trasladaron al Hospital San Martín, el músico murió pasada la medianoche pese al esfuerzo del personal médico.

muerte nahuel niz musico

Testigos que se encontraban en el lugar aseguraron que el guitarrista se desplomó repentinamente. "Se murió tocando en vivo", señaló un músico que se encontraba en el bar escuchando a la banda.

El colega de la víctima explicó que el momento fue tan inesperado para todos los que estaban presentes que "nadie sabía qué hacer". "Nunca viví una cosa así", dijo a través de sus redes sociales.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el músico de 35 años falleció debido a un "paro cardíaco no traumático", un cuadro que según trascendió, podría haberse vinculado a un malestar previo que se habría intensificado en plena actuación.

La despedida de la banda a su músico: "Tu partida nos dejó un vacío enorme"

Los integrantes de la banda punk "Loca Sensación", Ezequiel, Lucas y Tito, realizaron un conmovedor mensaje de despedida para su guitarrista. "Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo", señalaron en su diálogo con el diario El Día.

"Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación: Ezequiel, Lucas y Tito", concluyeron reflejando así el impacto emocional que dejó la partida del músico en el grupo.

banda de punk la plata Nahuel Niz

Los tres músicos que continúan en la banda eran amigos de toda la vida de Nahuel. El grupo de punk rock había tocado en innumerables ocasiones en la capital bonaerense y ya se había ganado un reconocimiento dentro de la escena del under local.

"No te vamos a olvidar ni aunque la muerte nos separe"

Su hermano Nicolás escribió un sentido mensaje tras la partida: "Tu último show hermano, te amo con mi vida”, escribió en Facebook. "Que triste me siento, no puedo creer que te fuiste mi vida, el no nos dejó salvarte, te necesitaba allá arriba hermano", continúa.

nahuel niz musico 2

"Te prometo que vas a volar alto, muy alto hermano y que acá en la tierra nosotros vamos a extrañarte todos los días, te lo prometo, vamos a estar siempre juntos tanto en el cielo como en la tierra y no te vamos a olvidar ni aunque la muerte nos separe”, prometió. Y cerró: “35 años mi hermano y se me va de un paro al corazón, tocando la guitarra haciendo lo que amaba, esperó tanto esta fecha y era porque se quería ir feliz".