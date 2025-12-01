Fiesta de la Confluencia 2026: quién es Tuli Acosta, la ganadora del Bailando que por primera vez llega a Neuquén

El evento, que se celebrará del 5 al 8 de febrero, confirmó su grilla de artistas que harán vibrar la isla 132 a orillas del Limay.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se presentó oficialmente el pasado viernes en Buenos Aires y se conocieron los artistas que serán parte del evento en su edición número 13. El evento que es el más convocante del país será del 5 al 8 de febrero en la Isla 132.

Entre los artistas confirmados está Tuli, una bailarina y cantante argentina nacida en Córdoba que se consagró en 2024 campeona del Bailando.

Conocida popularmente como Tuli Acosta , abandonó los estudios secundarios cuando tenía 15 años y viajó a los Estados Unidos para estudiar hip-hop lo que le dio un amplio conocimiento en la escena musical cuando participó en Phunk Phenomenon.

Tuli Acosta

Ganó popularidad en plena pandemia cuando decidió mostrar su talento en el baile y a través de las redes sociales dio clases a sus seguidores. Fue así que su exposición la hizo participar de videoclips de Nicki Nicole, Tini Stoessel y María Becerra. Incluso, formó parte del equipo de Red Flag, por Luzu TV, con Grego Rosselló, Manu Viale y Agus Franzoni.

Su imagen se posicionó en los medios y tiempo después se lanzó como cantante con el álbum “Crisálida” en el que compuso cuatro canciones: “Gimme More”, “Calor”, “No soy yo, eres tu” y “Llueve”.

Supo ser pareja de Lit Killah durante tres años hasta que, según los protagonistas, “el amor mutó” y se terminó la relación amorosa.

Fue en 2024 que lanzó, siguiendo con su carrera musical, el single y el videoclip de “Qué bendición” junto a Lauty Gram, luego estrenó “+ de 1 vez (#2 lugar)” y continuó con su carrera publicando su último trabajo “Amiga perdón”.

Embed - TULI - Amiga, perdón (Official Video)

Ya se puede inscribir al Pre Confluencia

La Municipalidad de Neuquén presentó la nueva edición del Pre Confluencia, el certamen que reunió año tras año a proyectos musicales de la región rumbo a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Las inscripciones quedarán habilitadas desde este primero de diciembre y se extenderán hasta el 22 de diciembre, con las bases y el formulario disponibles en el sitio oficial del municipio.

“Para nosotros anunciar nuevamente las inscripciones que van a ocurrir a partir del 1° al 22 de diciembre es muy importante, porque es poner en valor nada más y nada menos que la música que se genera, no solo en nuestra ciudad, sino en la región y en la provincia de Neuquén”, destacó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini.

Pasqualini observó que en estos 12 años el Pre Confluencia se transformó en “una plataforma de despegue” para las bandas y agrupaciones musicales y sostuvo que de esto da cuenta el crecimiento del certamen: “El 2024 nos sorprendió con más de 300 inscripciones”.

La funcionaria recordó que el año pasado 1.400.000 personas recorrieron la Fiesta de la Confluencia, “es una gran vidriera para nuestras bandas, así que a prepararse, a poner todo lo mejor, porque es un salto cualitativo, es un salto para que las vea el país entero”.

La subsecretaria de Cultura, Paulina Cacciatore, explicó que el jurado “por lo general siempre evaluó las letras, el contenido musical y la imagen de la banda, entre otras características”. Señaló que este proceso permitió garantizar una mirada integral sobre cada proyecto y abrió oportunidades para bandas, dúos y solistas de distintos géneros provenientes de Neuquén y del Alto Valle.

La funcionaria destacó que, más que una competencia, el Pre Confluencia funciona como una plataforma de proyección para los músicos que buscan difundir su obra y alcanzar el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Cacciatore informó que en el sitio de la Municipalidad “van a estar alojadas las bases y condiciones y el formulario” para la inscripción, que estará abierta para todos los que quieran participar de la ciudad de Neuquén y Alto Valle.

La convocatoria incluye a todas las expresiones musicales, desde rock alternativo y metal hasta cumbia y estilos emergentes, reafirmando la diversidad artística que caracteriza a la región.