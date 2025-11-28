La Fiesta de la Confluencia se presentó en Buenos Aires: la joven artista del momento que se sumó a la grilla

Mariano Gaido, María Pasqualini y el gobernador Rolando Figueroa convocaron a disfrutar del evento musical más importante de toda la Patagonía.

La Fiesta de la Confluencia 2026 tuvo su lanzamiento a nivel nacional en Buenos Aires , hacia donde viajaron las autoridades provinciales y municipales para convocar a todo el país a visitarlos a Neuquén capital, del 5 al 8 de febrero, donde tendrá su gran fiesta.

Desde hace días atrás las autoridades municipales habían adelantado parte de los grandes artistas que conformarán el line up que es más que prometedor y para un público de todas las edades.

Ya estaban confirmados Bersuit Vergarabat, La Beriso, Luck-Ra, Trueno, Migrantes, Luciano Pereyra y FMK , en un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano. Durante este viernes también se confirmaron más artistas que sumarán a esos estilos musicales, para todas las edades y preferencias. De esta forma, a la grilla de los reconocidos artistas que se presentarán en el escenario mayor, se sumarán las conocidas bandas de rock Kapanga y No Te Va Gustar, desde Uruguay.

Desde la terraza del Alto Palermo Shopping las autoridades municipales confirmaron además a Dillom, Lauty Gram y Tuli, y los asistentes también tendrán momento para bailar al ritmo de La Joaqui, Karina La Princesita, Roze, Tizishi y Rombai. En tanto, el escenario mayor también tendrá la presencia de la neuquina Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala).

Fiesta de la Confluencia-2

Un anuncio que generó mucha repercusión es que Ángela Torres, una de las jóvenes artistas del momento, traerá toda su música a la ciudad de Neuquén.

La nieta de Lolita atraviesa un gran momento en su carrera y es una de las preferidas de jóvenes y adolescentes. Se destaca en el programa de streaming "Nadie dice nada" de Luzu y su constante coqueteo con su compañero de equipo, Marcos Giles, es una de las historias que más repercusiones ha generado en las redes sociales.

Expectativas

La Municipalidad de Neuquén logró afianzar este evento con un costo cero para el municipio, ya que la asume el riesgo es una productora que cuenta además con el apoyo fundamental del esponsoreo.

El intendente Mariano Gaido sostuvo esta noche que la Fiesta de la Confluencia representa "una gran oportunidad para todo el sector económico, una fiesta que le da la oportunidad a la gastronomía, a la hotelería, a los artistas, no solamente de característica nacional y internacional, de gran jerarquía, sino también a los regionales".

Gaido hizo hincapié en una particularidad que continuará en esta nueva edición. "Hay que destacar también que es un evento que tiene costo cero para el Estado, porque nosotros hemos licitado la Fiesta de la Confluencia y hay una productora que lo desarrolla y que lo lleva adelante".

María Pasqualini, Jefa de Gabinete, indicó que el año pasado la convocatoria superó el millón de asistentes, con un impacto económico que alcanzó los 50.000 millones y este año se proyecta un derrame aún mayor, estimado en 65.000 millones.

La organización apuesta a mantener el entusiasmo con novedades semanales y atractivos como, al igual que en la edición anterior, la rifa de tres autos Toyota Yaris y una camioneta, y este año le agregaron un monopatín y una moto eléctrica por noche.

Además, este año serán 200 los emprendedores de Neuquén Emprende quienes tendrán la posibilidad de comercializar sus productos regionales, artesanías y producciones.

"El espíritu modo Confluencia ya se siente en el aire y promete convertir a la ciudad, una vez más, en el epicentro de la música y la celebración más importante del país”, destacó Pascualini.