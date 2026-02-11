Hallaron al joven que asistió a la Fiesta de la Confluencia y no volvió a su casa

Pese a que se lo encontró en buen estado de salud, la Policía no informó dónde estaba, debido a que se trata de una "situación de carácter personal".

Tras 72 horas de angustia e incertidumbre, la familia del joven oriundo de General Roca que se había ausentado de su domicilio el pasado domingo —cuando salió hacia la Fiesta de la Confluencia y se perdió todo contacto con él— recibió finalmente una buena noticia. La Policía de Río Negro informó que el joven fue encontrado y se encuentra en buen estado de salud.

Se trata de M.G. A.M. , un joven de 20 años, quien salió de su casa en la ciudad rionegrina el 8 de febrero alrededor de las 20:30 para viajar a la ciudad de Neuquén para ver a los artistas que cerrarían la fiesta nacional, pero que luego de eso no volvió a contactar a su familia.

De acuerdo a la información oficial, el último contacto telefónico con su madre se produjo a las 5:08 de la madrugada , luego de lo cual no se volvió a saber de él. Ante esta situación, su madre realizó la denuncia por averiguación de paradero.

Luego de arduas tareas de investigación, este miércoles a primera hora, personal policial logró ubicarlo sano y salvo. De acuerdo a la información oficial, el joven ya se encuentra con su familia en General Roca. No obstante, por tratarse de una "situación de carácter personal", no aportaron detalles sobre las circunstancias en las que Mathias fue hallado.

Los estafadores fueron detenidos en la Comisaría 3ª de General Roca. Los estafadores fueron detenidos en la Comisaría 3ª de General Roca.

El domingo la Fiesta de la Confluencia tuvo que ser suspendida

El día que el joven roquense viajó a la ciudad de Neuquén para disfrutar los shows de los artistas que se presentarían, tuvo que ser suspendida, debido a un inesperado temporal de viento que puso en riesgo la estructura del escenario. Ante esto, las autoridades municipales decidieron salvaguardar a los presentes y cancelar las últimas presentaciones.

En el momento en que empezaron las fuertes ráfagas, se encontraba sobre el escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia, Tizishi. Pese a que tuvo que abandonar el escenario de manera imprevista por un corte de luz, que no afectó al resto del predio.

El incidente se produjo por las fuertes ráfagas de viento, pasadas las 20.30, cuando se registró un problema en uno de los generadores ubicados detrás del escenario principal del evento. La situación derivó en una interrupción preventiva del espectáculo mientras se intentaba restablecer el servicio, además de realizar tareas de control y verificación de seguridad.

Luego de ella, debía presentarse La Joaqui a las 21:20. Luego Dillom, a las 22:40. A las 00:20, el gran cierre de la fiesta estaba a cargo de Trueno.