Lali confirmada para la Fiesta de la Manzana 2026: qué día se presenta la artista tan esperada

Lali confirmada para la Fiesta de la Manzana 2026: qué día se presenta una de las artistas más esperadas

Sin dudas que Lali Espósito es una de las grandes artistas argentinas del momento. Para muestra, sobra un botón: en diciembre de 2025, la cantante agotó las entradas para los dos conciertos que ofrecerá en junio de 2026 en el estadio de River Plate. Pero antes, mucho antes, Lali dará el presente en una de las Fiestas más emblemáticas de la Patagonia : la Fiesta de la Manzana 2026 .

Así, Lali será la encargada de ponerle el broche de oro a la Fiesta de la Manzana 2026 . Ese 22 de febrero también actuará Cazzu en la jornada final de uno de los festivales más emblemáticos de la Patagonia Argentina.

Fiesta de la Manzana 2026: grilla de artistas, día por día

Cabe resaltar que la Fiesta de la Manzana 2026, que se llevará a cabo en General Roca (Río Negro), presenta la siguiente grilla:

Viernes 20 de febrero de 2026: Neo Pistea/YSY-A.

Sábado 21 de febrero de 2026: Emanero/Damas Gratis.

Domingo 22 de febrero de 2026: Cazzu/Lali Espósito.

Amén del acceso general libre y gratuito establecido para el concierto, los concurrentes también podrán adquirir las entradas preferenciales, cuyos precios son los siguientes:

Entradas Preferenciales Público General:

Viernes 20: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Sábdo 21: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Domingo 22: $25.000 Tribunas Plus. $50.000 Campo Plus. $55.000 Campo Full.

Puntos de Venta de Entradas Preferenciales:

Venta presencial: Cajas Municipales. De lunes a viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Venta telefónica y consultas: 0800-222-9742. De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.

Venta online: generalroca.gob.ar (sitio web del Municipio de General Roca).

Estas entradas también se podrán comprar a través del sitio oficial de la Fiesta de la Manzana 2026.

La Fiesta de la Manzana se llevará a cabo en el Predio Ferial Municipal, situado en la calle Cerro Tronador 260, a la vera de la Ruta Nacional 22, en la Ciudad de Gral. Roca. Su organización está a cargo de la Municipalidad de General Roca.

Lali Espósito Lali Espósito se presentará el domingo 22 de febrero de 2026 en la Fiesta de la Manzana 2026 en la ciudad de General Roca, en Río Negro.

Antes de presentarse en la Fiesta de la Manzana 2026, Lali Espósito ofrecerá dos conciertos como parte de su tour 2026: el primero de ellos tendrá lugar en el Cosquín Rock -Córdoba- (14 de febrero de 2026), en tanto que el segundo será en El Calafate, con motivo de la Fiesta Nacional del Lago (20 de febrero de 2026).