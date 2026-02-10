Cuáles son los tres países con peor Índice de Percepción de la Corrupción y por qué uno es sudamericano

El estudio 2025 de Transparencia Internacional expuso retrocesos a nivel global, además de casos extremos en África y Latinoamérica.

El estudio elaborado por Transparencia Internacional (TI) ubicó a Venezuela entre los peores países del ranking mundial

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 , elaborado por Transparencia Internacional (TI) , mostró un marcado deterioro a nivel global y ubicó a tres países en el fondo del ranking mundial. Entre ellos aparece Venezuela , el país sudamericano con peor desempeño, en un podio negativo que también integran Somalia y Sudán del Sur , que registraron las puntuaciones más bajas del informe .

El estudio evalúa a 182 países y territorios y asigna una calificación que va de 0, para los países más afectados por la corrupción, a 100, para aquellos con menor percepción de prácticas corruptas en el sector público. Según advirtió la organización encargada del informe, en esta última edición el promedio global fue de 42 puntos sobre 100 , el valor más bajo de la última década.

En ese sentido, Transparencia Internacional destacó que la corrupción “está empeorando en todo el mundo” y aseguró que esa tendencia está acompañada de un “declive a largo plazo del liderazgo” para combatir este flagelo. En paralelo, alertó que el fenómeno ya no se limita a sistemas políticos frágiles.

Siempre de acuerdo con el informe, hasta ciertas democracias consolidadas registran retrocesos, lo que amplía el impacto institucional y social del problema. El documento también remarcó que 122 de los 182 países evaluados obtuvieron menos de 50 puntos y que el número de países con puntuaciones superiores a 80 se redujo de 12 hace una década a apenas cinco en 2025.

El retroceso en América

En el continente americano, el promedio regional también fue de 42 puntos. Es más, según TI, la región “no muestra avances en la lucha contra la corrupción” y desde 2012, 12 de los 33 países analizados “han empeorado considerablemente”.

En ese contexto de decadencia, Venezuela volvió a ubicarse entre los países con peor desempeño del mundo, con una puntuación de 10 puntos sobre 100, ocupando el puesto 180 de 182.

El informe subrayó que ese resultado refleja “años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición”. Solo las naciones africanas de Somalia y Sudán del Sur, ambas con 9 puntos, quedaron por debajo.

Nicaragua también figura entre los peores países de la región, con 14 puntos, mientras que Haití obtuvo 16. Según TI, estos países se caracterizan por altos niveles de represión, instituciones cooptadas o fallidas y una corrupción de carácter estructural.

Venezuela Venezuela volvió a ubicarse entre los países con peor desempeño del mundo, con una puntuación de 10 puntos

En el otro extremo, Uruguay fue el país latinoamericano con mejor puntuación, con 73 puntos, acompañado por Canadá, con 75, y Barbados, con 68. No obstante, la organización advirtió que estos países “se encuentran entre las democracias más sólidas de la región, pero su crecimiento limitado y sus retrocesos son preocupantes”.

Argentina, por su lado, se encuentra en el puesto 104, junto a Belice y Ucrania, con 36 puntos, y apenas por encima de Brasil.

La peor puntuación de la historia para Estados Unidos

Estados Unidos registró en 2025 su peor puntuación histórica, con 64 puntos, un punto menos que el año anterior y doce menos que en 2015, cuando había alcanzado 76. El informe aclaró que esta medición “no refleja plenamente los acontecimientos de 2025”, aunque expresó una fuerte preocupación por decisiones recientes.

“La politización de la toma de decisiones de los fiscales y las acciones que socavan la independencia judicial, entre muchos otros, envían una peligrosa señal de que las prácticas corruptas son aceptables”, señaló TI.

También advirtió que “los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global”.

El impacto de la corrupción en los servicios públicos

El estudio expresó que la corrupción en los servicios públicos tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas. Mencionó, por caso, investigaciones en Perú por presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar y las causas en Argentina vinculadas a la gestión de fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad.

Además, TI alertó sobre la reducción del espacio cívico en países como El Salvador y Ecuador, donde “las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes”, debilitan los mecanismos de control y rendición de cuentas.

Dinamarca Copenhage Dinamarca lideró el ranking por octavo año consecutivo, con 89 puntos. Foto Pixabay

A nivel global, Europa occidental mantuvo el promedio regional más alto, con 64 puntos, mientras que África Subsahariana registró el más bajo, con 32.

Dinamarca lideró el ranking por octavo año consecutivo, con 89 puntos, seguida por Finlandia, con 88, y Singapur, con 84.

Qué es el Índice de Percepción de la Corrupción

Según explica Transparencia Internacional en su sitio web oficial, “desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público”.

“El índice asigna una puntuación a 182 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, no del público”, aclara la entidad.

Además, explica que “el proceso para calcular el IPC se revisa periódicamente para asegurar la mayor solidez y coherencia posible”.