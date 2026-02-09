Quién es Lincoln Fox, el nene con raíces argentinas que actuó con Bad Bunny en el Super Bowl

Apareció en el show del cantante puertorriqueño y se convirtió en uno de los momentos más emotivos del espectáculo. La historia del pequeño de 5 años.

Bad Bunny rompió todos los récords tras su presentación en el medio tiempo del Super Bowl . Con más de 75 mil personas en el estadio y más de 142 millones de espectadores -rompiendo récords históricos-, se consagró como el artista del momento. Su presentación fue una puesta en escena con fuerte identidad latina , sin perder ningún detalle.

Uno de ellos fue el niño al que Bad Bunny entregó un Grammy durante su actuación. Aunque en un primer momento dijeron que era el menor que fue detenido en el marco de un reciente operativo de ICE, se confirmó que esto no era así y se trataba de Lincoln Fox, actor y modelo infantil .

Según su presentación en Instagram, Lincoln tiene 5 años y cuenta con raíces argentinas y egipcias. Su papel en el show del cantante de Puerto Rico consistía en representar a un Bad Bunny niño, un Benito Martínez imaginario que nunca dejó de creer en sus sueños y que, simbólicamente, recibe un Grammy de su yo adulto.

Este momento se convirtió rápidamente en uno de los momentos más compartidos del show, y las imágenes siguen recorriendo las redes sociales de todo el mundo.

Tras la presentación, el propio Lincoln publicó un breve mensaje en sus redes: "Recordaré este día por siempre. Fue un verdadero placer", escribió junto a imágenes del espectáculo.

Su biografía destaca que es hijo de madre egipcia y padre argentino, una mezcla cultural que lo ha convertido en símbolo de la diversidad.

El campo de juego se convirtió en una escenografía caribeña con guiños a Puerto Rico, mientras sonaban hits como "Tití me preguntó", "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR" y sus nuevos éxitos del álbum "Debí tirar más fotos".

Durante el descanso del choque entre New England Patriots y los Seattle Seahawks, Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), realizó una presentación que trascendió lo musical. El show estuvo plagado de guiños a la comunidad latina, en medio de polémicas y críticas de figuras conservadoras de Estados Unidos, entre ellas el presidente Donald Trump.

"¡Qué rico es ser latino!", fue lo primero que dijo el artista de 31 años, al aparecer en escena y con una pelota de fútbol americano bajo el brazo comenzó con "Tití me preguntó". El show incluyó la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin. También fueron parte artistas como Cardi B, Karol G, Young Miko y Pedro Pascal que fueron parte del elenco que acompañó.

Tras sorprender a todos con un popurrí de canciones de puertorriqueños, como "Gasolina", de Daddy Yankee, lanzó: "Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí", expresó el cantante antes de que las cámaras mostraran a una pareja en medio de su ceremonia de casamiento y diera pie a la presentación de Lady Gaga.

La cantante interpretó una versión en merengue de 'Die With A Smile' y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de 'Baile Inolvidable'.

Tras la presentación de la primera gran invitada de la noche, comenzó a sonar "Baile inolvidable" y luego "NUEVAYoL". Con el segundo gran invitado, Ricky Martin apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco 'DtMf' cantando "Lo que le pasó a Hawái".