Horóscopo chino 2026: qué te espera en el amor, salud y dinero en el Año del Caballo de Fuego

Este nuevo período será complejo para todos los signos , aunque algunos tendrán más facilidades para afrontar las dificultades. Qué dice el horóscopo chino para el Año del Caballo de Fuego .

Revisa el horóscopo chino 2026: qué te depara en el amor, salud y dinero en el Año del Caballo de Fuego

La astrología oriental se prepara para afrontar su fecha más importante: el año nuevo chino. El próximo 17 de febrero dará comienzo al año del Caballo de Fuego , un período que marcará tiempos de desafíos, cambios y definiciones, aunque algunos signos del horóscopo chino tendrán más suerte que otros para afrontar las dificultades y avanzar con mayor facilidad.

Uno de los principales desafíos es que el Caballo es un signo de fuego , y en 2026 esa energía se duplica. “Será un año de doble fuego , es la energía del año y del animal”, detalló la famosa astróloga y especialista en el horóscopo chino, Ludovica Squirru.

Por naturaleza, el Caballo ya es un signo independiente, inquieto, veloz y carismático. Y cuando se combina con el elemento Fuego, esas cualidades se potencian al máximo. Esto puede demostrarse con energía desbordante, impulsos, necesidad de libertad y cambios, liderazgo y rebeldía.

Qué signos serán los más favorecidos en el año del Caballo de Fuego

Según las predicciones de Ludovica Squirru, este año estará marcado por la acción. Nada se quedará quieto. Habrá cambios rápidos y giros inesperados, decisiones impulsivas, conflictos con el ego, proyectos nuevos, viajes y mudanzas. Será un período ideal para reinventarse, pero peligroso para quienes se resisten a soltar lo viejo.

El Caballo de Fuego favorecerá a quienes se animan a avanzar, incluso con cierto riesgo. En ese cotexto, los signos que tendrán más facilidades durante este período serán:

Rata

Se desbloquearán los caminos y habrá crecimiento, especialmente en lo laboral. Se presentarán oportunidades de avance, mayor claridad para tomar decisiones y cambios emocionales que favorecen elecciones más alineadas con los propios objetivos. Su resiliencia será clave, pero deberá enfrentar crisis afectivas y tendrá que aprender a domar la impaciencia y la ira.

Horóscopo chino.jpg Para este año, a la Rata se le recomienda mantener un perfil bajo y evitar decisiones impulsivas,

Búfalo

Una de sus claves para este año pasará por encontrar un mayor equilibrio emocional y apoyarse en los vínculos para recuperar bienestar y ordenar la vida cotidiana. Su naturaleza organizada podría verse tentada y desestabilizada. Se recomienda hacer todas las prácticas de autoayuda posibles.

Tigre

Se activarán nuevos proyectos, decisiones más estratégicas y un impulso creativo que renovará la motivación y reducirá el desgaste. Tendrá en el caballo un aliado compañero, socio y amor. Tras un período difícil, se recuperará, encontrará oportunidades y podrá fortalecer vínculos solidarios.

Conejo

En el 2026 llegará la sanación emocional y mayor claridad en los vínculos. En lo laboral, habrá avances lentos pero firmes, y el aprendizaje principal será establecer límites sin culpa. Deberá cuidarse del vértigo y la impulsividad del Caballo, que lo sacudirá emocionalmente, pero podrá reconectar con su intuición.

Dragón

Este será el año perfecto para la expansión y liderazgo, con oportunidades para brillar y tomar decisiones clave. El desafío será equilibrar ambición con descanso para que los logros sean enormes y estables. Experimentará un giro radical en su propósito de vida, impulsado por el Caballo de Fuego, que activará su ambición y lo motivará a explorar nuevos caminos. Se aconseja no aferrarse a lo cómodo y conocido y elegir aquello que despierte verdadera pasión.

Horóscopo chino.jpg El Dragón debe controlar su ego y la impaciencia para evitar conflictos.

Cómo saber qué signo soy en el horóscopo chino

Al igual que el Horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular.

Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.

Estos son los signos del horóscopo chino según cada año:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 Conejo : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Horóscopo Chino.jpg Signo por signo, todo lo que depara el horóscopo chino para abril de 2025.

Qué elemento soy en el horóscopo chino

Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde: