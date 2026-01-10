Las 3 claves de Ludovica Squirru para "cabalgar" el año del Caballo de Fuego, según el horóscopo chino

El año nuevo chino comenzará oficialmente el 17 de febrero de 2026 . Ludovica Squirru subrayó las 3 claves necesarias que, según el horóscopo , son imprescindibles para “cabalgar” el año del Caballo de Fuego sin quemarse.

En 2026 , el año nuevo chino comenzará oficialmente el 17 de febrero. Y estará regido por el Caballo de Fuego hasta el 5 de febrero de 2027, cuando este llegue a su fin. La reconocida astróloga Ludovica Squirru destacó cuáles son las 3 claves necesarias que, según el horóscopo , son imprescindibles para “cabalgar” el año del Caballo de Fuego sin quemarse.

Cabe destacar que Ludovica Squirru (69) publicó sus primeros sobre el Horóscopo Chino en 1982. Desde entonces, Squirru se transformó en una fuente ineludible en la materia. Y una vez más, ofreció sus predicciones de cara a un nuevo año chino .

Según Ludovica Squirru , las 3 claves para “cabalgar” el año del Caballo de Fuego -el 2026 de acuerdo al horóscopo chino - sin quemarse son:

La intuición .

. El espíritu comunitario .

. Cuerpo, mente y espíritu.

En relación a la intuición, para Ludovica Squirru este aspecto es fundamental. Puesto que la realidad de 2026 ofrecerá un panorama de “ciencia ficción, hiperrealista”, desarrollar un mecanismo de defensa mental será importantísimo. La astróloga señaló que las personas “deben desarrollar la intuición como herramienta de supervivencia: es la única forma de no caer en trampas y estafas”. Y agregó que el 2026 “no será un año de privilegios, sino de conciencia. La energía del Caballo de Fuego es indomable, pero puede inspirar cambios positivos si se la canaliza con creatividad, solidaridad y coraje”.

Asimismo, Ludovica observó que, para afrontar el año del Caballo de Fuego “no se trata de tener suerte, sino de aprender a cabalgarla”.

Respecto de la clave que refiere sostener un espíritu comunitario, Ludovica Squirru puntualizó que en 2026 es fundamental buscar contención afectiva en “la familia, amigos o comunidades solidarias”. Es por ello que destacó un “costado luminoso” en algunas poblaciones del interior de nuestro país, dónde la gente “arma redes de ayuda, comparten lo que tienen. Ese espíritu comunitario será clave para sobrevivir al año del Caballo de Fuego”.

En cuanto al tópico Cuerpo, mente y espíritu, Ludovica Squirru asegura que es fundamental cuidar la salud “de manera integral y holística, combinando cuerpo, mente y espíritu”. Este aspecto es determinante a la hora de afrontar la hostilidad cotidiana.

Es oportuno reseñar que, en su infancia, Ludovica Squirru recibió una educación basada en la cultura oriental. En su biografía se consigna que estudió astrología Dharma con el profesor Wang, seguido de otro curso de I Ching en el Himalaya Institute de Nueva York y realizó estudios sobre El libro de los cambios con el profesor Juan Flesca, especializado en Filosofía Oriental.

El calendario chino es un sistema fascinantemente preciso que no solo registra el tiempo, sino que también se utiliza como herramienta para la adivinación. La característica única de este calendario es que toda la información sobre el tiempo – año, mes, día y hora – se presenta en relación con los cinco elementos: metal, agua, madera, fuego y tierra, a los que se considera como los componentes básicos de todo en el universo. La relación entre estos cinco elementos permite predecir con precisión la suerte de cada persona, y, por lo tanto, es posible emplear este conocimiento para aumentar la buena suerte y minimizar la mala suerte en nuestras vidas.