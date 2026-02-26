Ladrones sin fronteras: una familia viajó a otra provincia para efectuar un millonario robo

Ocurrió este martes por la tarde. Los protagonistas fueron una pareja junto a sus dos hijos menores.

Sabido es que la inseguridad no tiene límites ni fronteras. En esta ocasión, una pareja de ladrones de Neuquén fue la protagonista de un millonario robo ocurrido en la localización de El Bolsón , en la provincia de Río Negro.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 14.10, en la intersección de Onelli y Padre Feliciano, cuando un hombre rompió con un destornillador el vidrio de un Toyota Yaris estacionado y sustrajo cerca de 3 millones de pesos del interior . Según se supo, el dinero correspondería a la recaudación de una distribuidora mayorista de alimentos de Lago Puelo.

En diálogo con medios locales, el subcomisario Víctor Escobar, jefe de la Comisaría 12° de El Bolsón , explicó que el análisis de cámaras de seguridad y el monitoreo del sistema 911 permitieron identificar que el sospechoso se movilizaba en una Toyota Hilux gris con franja negra y vidrios polarizados.

Una vez recolectada la información, las fuerzas de seguridad activaron un operativo cerrojo conjunto entre Río Negro y la Policía del Chubut, que permitió localizar el vehículo en una playa de estacionamiento del Parque Nacional Lago Puelo. El procedimiento demandó aproximadamente dos horas.

ladrones neuquinos en el bolson

Con las manos en la masa

Durante la requisa del rodado, los efectivos hallaron 2.700.000 pesos ocultos en la guantera, el destornillador utilizado para violentar el automóvil y un handy que habría sido utilizado como inhibidor de señal. Asimismo, se produjo el secuestro de la camioneta tipo pick up.

Además, dentro del vehículo también viajaban dos niños, de 10 y 14 años, que serían hijos de la pareja. Esta situación motivó la intervención de los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para poner a resguardo a los menores.

ladrones neuquinos en el bolson 2

Detenidos con antecedentes

Una vez que fueron atrapados, se procedió a la identificación de los ladrones. El hombre, de 34 años, quedó detenido y fue trasladado a El Bolsón para la formulación de cargos judiciales, mientras que la mujer, de 30 años, recuperó la libertad horas después del procedimiento.

Extraoficialmente, se conoció que la pareja sería oriunda de Neuquén. Asimismo, el imputado posee antecedentes en la ciudad por robos rápidos a vehículos estacionados.

Las diligencias procesales fueron coordinadas por el fiscal general de la Comarca Andina, Carlos Díaz Mayer, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. El detenido permanece alojado en una dependencia policial de la región, a la espera de los trámites correspondientes para su extradición.

La causa continúa bajo investigación, mientras se analizan posibles conexiones con otros hechos delictivos registrados en la región andina.