Como pancho por su casa: un puma visitó a los trabajadores de una planta petrolera

La sorpresiva visita ocurrió en las últimas horas en la comarca petrolera. El animal recorrió las instalaciones y luego de unos minutos se retiró.

Una maravillosa postal quedó registrada este jueves por los trabajadores de una planta petrolera en Rincón de los Sauces cuando un puma visitó y recorrió las instalaciones del lugar. Rápidamente, las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

El animal fue grabado por los empleados mientras merodeaba por la planta de tratamiento de crudo ubicada en la base del volcán Auca Mahuida . En el video se observa al felino recostado sobre una superficie que luego procede a desperezarse.

"Anda con fiaca tambien" exclamó el propietario del telefono con el filman la secuencia.

Luego de unos minutos recorriendo el predio sin conducta agresiva ni signos de alteración, el ejemplar se retiró por sus propios medios.

Cabe destacar que la zona de Auca Mahuida es reconocida por su biodiversidad y por albergar diversas especies silvestres, entre ellas el puma, que forma parte del ecosistema natural patagónico.

El puma es un animal que forma parte de la fauna patagónica, por lo cual es habitual que se registre su presencia en distintas zonas que combinan la urbanidad con la naturaleza. Tal es el caso del curioso ejemplar que apareció a principios de enero en un camping de Villa La Angostura.

La inédita visita sucedió el 4 de enero, en la cordillera neuquina, y alertó a los turistas que pasaban la tarde en el lugar. Según el relato, el animal se habría acercado de forma tranquila y permaneció apenas unos segundos visible para los presentes.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el ejemplar se habría acercado al camping Regintuco y, luego de mostrarse en el lugar, volvió a la zona boscosa sin mostrar signos de agresividad.

Un emblema de la Patagonia

El puma patagónico o puma concolor es uno de los depredadores más emblemáticos de la fauna silvestre del sur argentino y cumple un rol clave en el equilibrio ecológico de la región. El animal tiene la capacidad de adaptarse a los ambientes extremos de la Patagonia y se destaca por su gran capacidad de desplazamiento, sigilo y resistencia.

Puede alcanzar hasta 2,5 metros de largo, incluyendo la cola, y pesar más de 80 kilos en ejemplares adultos. Suele ser una criatura solitaria, es territorial y mayormente nocturno.

Si bien no representa un peligro para las personas, ante su presencia se recomienda a los vecinos y turistas mantener la calma y seguir una serie de pautas básicas de seguridad: