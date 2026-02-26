Desbarranco y vuelco en la Avenida Mosconi: el conductor quedó inconsciente

El accidente ocurrió a eso de las 15:30. Según informó la Policía, el hombre fue trasladado al hospital Castro Rendón.

Un fuerte accidente ocurrió durante la tarde de este jueves en la avenida Mosconi , a metros de la intersección con calle Bahía Blanca. Según informó la Policía, si bien el golpe no fue tan fuerte, el conductor estaba inconsciente al momento de llegar la Policía.

La comisario Andrea Solano explicó a LM Neuquén que el accidente se habría dado cerca de las 15:30, tras un movimiento súbito del vehículo hacia la banquina, mientras iba en sentido a Cipolletti. El auto retomó la calzada e inmediatamente volvió a despistar e impactar contra un pequeño árbol. Luego, por la inercia, volcó.

El auto quedó dado vuelta y apoyado contra una de las mamparas de chapa que fueron instaladas a lo largo de la traza mientras se desarrolla la megaobra de ensanchamiento de la avenida.

Luego de la primera intervención, los efectivos estimaron que el vehículo no iba rápido. Según explicó Solano, no hubo marcas de frenado que denotaran alta velocidad en el manejo. Además, dado que el accidente se produjo en horario pico, "por la afluencia vehicular del momento", la mayoría de los autos en esa zona no pueden ir a altas velocidades.

vuelco mosconi (1)

Además esos dos factores, los daños en el vehículo no eran indicativos de un impacto importante.

El conductor estaba inconsciente tras el choque

Según detalló Solano, la dinámica del accidente ya daba indicios de que le habría pasado algo al conductor, ya que no hubo otros vehículos involucrados. El conductor, un hombre mayor de edad, fue hallado inconsciente por la Policía. "Fue recuperando la consciencia en lo que llegaba la ambulancia y, finalmente, fue trasladado despierto", dijo Solano.

El hombre no tenía heridas de gravedad visibles y fue trasladado en una ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón. Aún no se ha emitido un parte médico formal.

Vuelco avenida Mosconi

Mientras la Policía realizaba las labores pertinentes en el lugar, un hombre, que se identificó como un compañero de trabajo del conductor, se presentó en la escena. Este comentó a los efectivos que el afectado toma una medicación contra una afección y que podría ser epilepsia. También expresó la posibilidad de que no haya tomado el medicamento.

Relevamiento de cámaras de seguridad

La comisario detalló que el tránsito tuvo que ser interrumpido solo en el carril en el que ocurrió el siniestro. Solano afirmó que todavía queda hacer un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para saber a ciencia cierta la dinámica del accidente.

La situación generó momentos de tensión, ya que el auto quedó en una posición inestable y existía preocupación por posibles pérdidas de combustible u otras complicaciones. Sin embargo, quienes colaboraron en los primeros minutos lograron mantener la calma y evitar que la situación pasara a mayores.

Por último, Solano adelantó que al mismo tiempo del vuelco, se notificó de otros dos accidentes de tránsito en la misma zona. Si bien al momento de hablar con LM Neuquén la comisario no pudo dar detalles, adelantó que uno de ellos fueron solo daños materiales y el otro "requirió intervención de la Policía".

Al momento de esta publicación, no trascendieron detalles de los otros dos accidentes.