Murió otro de los heridos en el tiroteo durante un partido de hockey escolar: era el exsuegro del atacante

El hombre había sido internado en estado crítico tras el ataque armado ocurrido en Estados Unidos, en el que también fueron asesinados su hija y su nieto.

El tiroteo ocurrió en un partido de hockey escolar en Rhode Island, Estados Unidos

Gerald Dorgan , quien fue gravemente herido durante el tiroteo ocurrido en un partido de hockey sobre hielo escolar en Estados Unidos , murió este miércoles por la noche. El hombre de 75 años era padre de Rhonda Dorgan y abuelo de Aidan Dorgan, las otras dos personas asesinadas por su exyerno Robert Dorgan, quien se suicidó en el lugar.

El deceso de la tercera víctima como consecuencia de aquel episodio fue confirmado por el Departamento de Policía de la ciudad de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, según informaron medios locales.

Además de Gerald Dorgan, quien estaba internado en estado crítico a raíz de las heridas de bala recibidas durante el ataque, resultaron heridos su mujer, Linda Dorgan, y Thomas Geruso, amigo de la familia y subdirector de la escuela secundaria local, quienes permanecían hospitalizados en estado grave, según informó Chris Hunter, portavoz de la ciudad.

El tiroteo se produjo pasadas las tres de la tarde del 16 de febrero en el Dennis M. Lynch Arena, durante un partido de hockey que formaba parte de un torneo escolar y de la celebración de la Noche de los Graduados. En ese contexto, Robert Dorgan, de 56 años, abrió fuego contra miembros de su propia familia.

La jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, detalló en esa oportunidad que el atacante actuó de manera selectiva y se acercó individualmente a cada una de las víctimas antes de dispararles. De acuerdo con la investigación, no hubo una discusión previa ni una confrontación en el lugar antes del inicio del ataque.

Varias personas que se encontraban cerca intentaron detener al agresor luego de los primeros disparos. Sin embargo, Robert Dorgan extrajo una segunda arma de fuego y se suicidó en el lugar, indicó Goncalves.

La declaración del alcalde tras la confirmación de otra víctima

El alcalde de Pawtucket, Donald R. Grebien, se refirió públicamente al fallecimiento de Gerald Dorgan y expresó: “Nos duele profundamente saber que otra vida se ha perdido como resultado del tiroteo sin sentido del lunes pasado en el Lynch Arena”.

Luego, añadió: “Nuestros pensamientos y oraciones acompañan a la familia de la víctima, sus amigos y a todos los afectados por este trágico acto de violencia”.

En tanto, desde el Departamento de Policía de Pawtucket también emitieron un mensaje oficial. "Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Gerald Dorgan", escribió un portavoz de la fuerza.

Quién fue el atacante que mató a tres personas en el partido de hockey

Las autoridades identificaron al autor del ataque como Robert Dorgan, quien también se hacía llamar Roberta Esposito. La jefa policial señaló que su identidad como mujer transgénero fue uno de los “datos” incorporados a la investigación, pero no precisó que ese aspecto fuera señalado como un móvil del crimen.

Goncalves explicó que la familia se encontraba en la pista de hielo para presenciar el partido de uno de los hijos menores, de 17 años, y remarcó que “no era algo inusual” que Dorgan viajara para asistir a este tipo de eventos deportivos escolares.

Rhode Island tirador port 2 El tirador murió luego del ataque por una herida autoinfligida, dijo la Policía.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio local The Providence Journal, Rhonda Dorgan había solicitado el divorcio en 2020. En las primeras presentaciones, constaban menciones a “cirugía de reasignación de género” y “rasgos de trastorno narcisista y de la personalidad”, según esos registros.

También daban cuenta de problemas con la familia de Rhonda, quien finalmente logró el divorcio en 2021, aunque atenuando los argumentos al exponer "diferencias irreconciliables" entre ambos.

Tras el ataque, familiares de las víctimas crearon una campaña en la plataforma GoFundMe para reunir fondos destinados a asistir a dos hermanos menores de Aidan, quienes quedaron huérfanos.