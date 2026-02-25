Dos adolescentes heridos en un choque entre un auto y una moto en Rincón de Los Sauces

Ocurrió durante la tarde de este miércoles a metros de la Ruta 6. Intervinieron Bomberos, Policía, Tránsito y personal de salud.

Un fuerte choque ocurrió en Rincón de Los Sauces entre un auto y una moto. El hecho ocurrió cerca de las 14.30 de este miércoles en la intersección de las calles Buenos Aires y La Rioja de la localidad neuquina, a metros de la Ruta 6. Dos heridos fueron trasladados al hospital.

La llamada llegó a la Central 16 de Bomberos Voluntarios de Rincón de Los Sauces sobre las14.40. Al arribar al lugar, la dotación a cargo del sargento García M. constató el choque entre un Renault Sandero y una motocicleta. Según informaron, ya se encontraba personal del hospital local trabajando en la escena.

Según las imágenes difundidas por los Bomberos, el impacto habría provocado daños en la chapa de la parte frontal del Sandero. La moto recibió daños mayores tras el impacto.

Inmediatamente, la dotación se acopló a las tareas de asistencia, colaborando en la inmovilización del conductor de la motocicleta, un menor de edad, quien presentaba lesiones leves. Se decidió su trasladado en ambulancia para su evaluación médica.

choque rincon de los sauces (1)

Posteriormente, procedieron a asistir al acompañante de la motocicleta, también menor de edad, con lesiones leves. Le efectuaron la correspondiente inmovilización, previo al arribo de la ambulancia para su traslado.

Una vez evacuados ambos pasajeros de la moto, el personal de salud evaluó al conductor del vehículo involucrado, quien manifestó no presentar ningún dolor, por lo que no requirió atención médica. "Finalizadas las tareas, se da por concluido el servicio", cierra el comunicado de los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.

Fuerte choque en calle Soldi: un motociclista impactó contra un tractor y fue hospitalizado

Este miércoles por la mañana se registró un fuerte choque en el barrio Balcón de la Ciudad con dos protagonistas: por un lado, un tractor con acoplado, y por otro, una moto. De acuerdo a lo relevado, el motociclista impactó con el acoplado en la intersección de calles Soldi y Closs, y resultó herido por lo que fue hospitalizado.

El violento hecho implicó la intervención de la Comisaría Cuarta y personal de la División de Tránsito, además de los servicios de emergencia, que constataron que el joven que conducía la moto, de 22 años, sufrió lesiones. De esta manera fue trasladado al hospital Heller por la ambulancia del SIEN.

choque calle soldi motociclista

En el lugar, personal de Accidentología realizó pericias sobre la moto Zanella xr 150 y el tractor para establecer la mecánica y causas del siniestro vial que aconteción alrededor de las 7:40. Luego del accidente, la moto quedó tirada sobre la cinta asfáltica, en cercanías al tanque de agua.

Según lo relevado por LM Neuquén, el tractor de la empresa Codam realizaba trabajos en el contexto de obras de asfalto en la zona y circulaba en dirección sur a norte. En tanto, el motociclista, quien alcanzó a referir que trabajaba en el ámbito de la construcción, se dirigía desde el oeste al este cuando impactó aproximadamente a la mitad del acoplado que ya estaba cruzando la vía.