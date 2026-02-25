El Presidente Milei invitó a Rolando Figueroa a su próximo viaje a Estados Unidos

Es para participar, junto a otros nueve gobernadores, de la "Argentina Week 2026" que tendrá lugar del 9 al 12 de marzo en Nueva York.

El gobernador neuquino Rolando Figueroa es uno de los diez mandatarios provinciales que recibió la invitación del presidente Javier Milei para acompañarlo en su nuevo viaje a Estados Unidos.

Se trata del decimocuarto viaje del mandatario desde que asumió el Ejecutivo Nacional, en esta ocasión es para atraer inversiones al país. Participarán de la Argentina Week 2026 que tendrá lugar del 9 al 12 de marzo en Nueva York donde confluirá el mundo político y empresarial.

Según confirmó Infobae, la invitación llegó les llegó a los mandatarios a través del ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno , y de la Embajada ante la Casa Blanca, que encabeza Alec Oxenford .

Además de Figueroa estarían invitados sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; de San Juan, Marcelo Orrego; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy, Carlos Sadir; y de Salta, Gustavo Sáenz.

milei figueroa aeropuerto

Los invitados no formarán parte de la comitiva oficial, de la que participarán el Presidente, y su hermana, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Salud, Mario Lugones, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Se espera que los gobernadores lleguen por su cuenta, inlcuso Orrego y Vidal arribarán desde Canadá donde se encontrarán previamente en una cumbre de Minería.

Además, el evento contará con la presencia de más de 30 CEOs de empresas líderes y ejecutivos del sector financiero internacional de JP Morgan, Bank of America, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council, entre otros.

Neuquén se prepara para “Argentina Week” en Nueva York

El gobernador ya había confirmado que la provincia participará de la “Argentina Week” que se realizará del 9 al 12 de marzo en Nueva York y que contará con la presencia del presidente Javier Milei.

“Para nosotros es el Neuquén Week, porque una de las provincias que ha despertado mayor interés ha sido la nuestra”, señaló el gobernador. Según detalló, el 9 de marzo mantendrán encuentros con inversores y el 12 las provincias presentarán sus carteras de proyectos ante potenciales financistas.