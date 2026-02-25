Impactante despiste de una moto en la ruta del petróleo: una mujer fue trasladada en código rojo al hospital

El siniestro vial ocurrió durante la tarde del miércoles sobre la Ruta 67. Como consecuencia, otra persona resultó herida.

Una vez más, las rutas de Neuquén se tornaron escenario de un impactante siniestro vial . Este miércoles por la tarde, se produjo un accidente en la llamada ruta del petróleo , cuando una motocicleta se despistó y dos personas resultaron gravemente heridas .

El hecho se registró pasadas las 18.15 , sobre la Ruta Provincial 67 , cuando la Yamaha FZ 150 cc perdió el control y terminó volcando . El impacto ocurrió en cercanías del cruce con la Ruta Provincial 51 , en un sector de alta circulación vehicular.

Como consecuencia, las dos personas que circulaban a bordo resultaron gravemente heridas . Según la información brindada por el sitio CentenarioDigital, se trataría de un hombre y una mujer que terminaron tendidos sobre la banquina con visibles lesiones.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos policiales de la División de Tránsito Villa Obrera y personal del Hospital Natalio Burd de Centenario. Tras asistirlos, se decidió el traslado de la mujer en código rojo debido a la gravedad de las heridas sufridas.

dos personas heridas vuelco moto 2 Gentileza: Centenario Digital

Traslado de urgencia

Fuentes intervinientes confirmaron que la mujer presentaba heridas de mayor consideración, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en código rojo hacia el hospital para recibir atención médica especializada. Respecto a su compañero, que conducía la motocicleta, también sufrió lesiones, aunque de menor gravedad.

Ambos ocupantes llevaban colocado el casco de seguridad, elemento que fue determinante para evitar consecuencias aún más severas. De acuerdo con los primeros datos, las principales lesiones se concentraban en la zona de las piernas.

Durante el operativo de asistencia, el tránsito en la zona permaneció parcialmente interrumpido, con desvíos momentáneos para garantizar la seguridad del personal de emergencia y de los automovilistas que circulaban por el sector. Cerca de las 19 horas, la circulación fue restablecida con normalidad.

Respecto a las causas que provocaron el accidente, se encuentra abierta una investigación para determinar los motivos. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la participación de otros vehículos en el siniestro. La principal hipótesis apunta a un despiste sin terceros involucrados.

dos personas heridas vuelco moto 3 Gentileza: Centenario Digital

¿Qué es el Código Rojo?

El código rojo es una clasificación utilizada por los servicios de emergencia para señalar que una persona presenta lesiones graves o una situación que requiere atención médica urgente. Este tipo de traslado implica prioridad absoluta en la asistencia sanitaria y el ingreso inmediato al hospital para su evaluación y tratamiento.

En los operativos sanitarios también se utilizan otras categorías para ordenar la atención según la gravedad del paciente. El código verde corresponde a personas con lesiones leves o sin riesgo inmediato, mientras que el código amarillo se aplica a pacientes con heridas de consideración que requieren atención médica, aunque sin compromiso vital inmediato. Estas clasificaciones permiten priorizar recursos y garantizar una respuesta adecuada en situaciones de emergencia.