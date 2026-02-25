La Policía logró recuperar una moto y una camioneta robados en poco tiempo

Los dos robos tuvieron lugar el martes en horas de la mañana. Ambos vehículos ya fueron restituidos.

En dos rápidos operativos separados, la Policía de Neuquén logró recuperar una moto en el oeste y una camioneta en pleno centro neuquino, a poco tiempo de ser robados. El Centro de Monitoreo una vez más prestó colaboración indispensable.

Según informó la Policía en las últimas horas, el primer robo tuvo lugar en la madrugada del martes, cuando personal que observaba las cámaras urbanas desde el Centro de Monitoreo , advirtió al personal de calle de la Comisaría Primera tras observar a dos sospechosos llevando una motocicleta a la rastra.

Esto sin dudas llamó la atención del personal, por tratarse de un vehículo pesado, que normalmente no se lleva como se observaba hacer a estas dos personas. De inmediato, un móvil policial inició un patrullaje preventivo por el sector donde se informó el avistamiento, logrando interceptar a la pareja.

Comisaría 1 - Comisaria Primera Los dos policías acusados por el hecho prestaban servicios en la Comisaría Primera.

Al advertir la presencia policial, uno de los involucrados abandonó el rodado y se dio a la fuga, mientras que la otra persona fue demorada en el lugar. Al inspeccionar la motocicleta, los efectivos constataron signos de forzamiento en el sistema de arranque, por lo que se dispuso su secuestro preventivo y traslado a la unidad policial.

Tras las averiguaciones correspondientes y el intercambio de información entre dependencias, se logró establecer que la misma había sido denunciada como sustraído en otra jurisdicción, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Finalmente, por disposición de la autoridad judicial interviniente, el rodado fue restituido a su legítimo propietario, mientras que se continuaron las diligencias de rigor en el marco de la causa.

El GPS de la camioneta fue clave

Luego, un poco más tarde en la mañana también del martes, personal de la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo intervino en un hecho de robo calificado ocurrido en el sector oeste de la ciudad. Fue tras recibirse la alerta por la sustracción de una camioneta mediante amenazas con arma de fuego a su propietario, lo que motivó la activación inmediata de un operativo de búsqueda.

A partir de datos aportados por el sistema de geolocalización de la camioneta, el personal policial logró orientar el rastrillaje hacia un sector específico del barrio, logrando ubicar el rodado oculto en el interior de una vivienda.

comisaria-16-san-lorenzo.jpg

Mientras se aguardaba la orden judicial correspondiente para allanar el domicilio, se dispuso consigna policial en el lugar y se procedió a la demora de un hombre a quien se encontró en la vereda, quien quedó imputado por el delito de encubrimiento, conforme lo dispuesto por la Unidad Fiscal interviniente.

Posteriormente y con la orden de allanamiento requerida, se realizó la diligencia con la colaboración de personal de Criminalística, efectuándose el levantamiento de rastros y el secuestro de dinero en efectivo y documentación vinculada a la causa. Finalizadas las actuaciones, y por disposición del Ministerio Público Fiscal, el vehículo y los elementos hallados fueron restituidos a su propietario.