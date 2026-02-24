Un policía mató a un delincuente de 14 años que intentó robarle en la calle

Todo sucedió en horas de la noche, cuando el sargento estaba llegando a su casa.

El agente pertenece al Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) mató a uno de los presuntos delincuentes que intentaron asaltarlo.

Un intento de robo en plena calle terminó con un ladrón menor de edad muerto. Todo ocurrió cuando varios delincuentes intentaron asaltaron a un policía.

Fuentes policiales revelaron que un sargento de la Policía Federal mató a un ladrón de 14 años que intentó robarle la moto en Monte Chingolo. El hecho ocurrió cuando el efectivo regresaba a su casa y fue abordado por motochorros.

El agente pertenece a l Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) mató a uno de los presuntos delincuentes que intentaron asaltarlo cuando regresaba a su casa, en la noche del lunes, en la localidad de Monte Chingolo , partido de Lanús .

Los policías llegaron al lugar tras un llamado al 911, que alertó sobre una persona herida de arma de fuego, personal policial se dirigió al lugar.

Todo ocurrió cuando el suboficial, que se encontraba fuera de servicio, y fue interceptado por dos motochorros armados.

Un intento de robo y el trágico final del joven ladrón

Según indicaron fuentes de la investigación, el trágico hecho se registró en la intersección de Coronel Álvarez y Yapeyú, cuando el sargento fue abordado por cuatro ladrones que circulaban en moto -que lo sorprendieron desde diferentes direcciones- para intentar robarle.

ladron 14 años

Ante la amenaza, el uniformado extrajo su arma reglamentaria y se produjo un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los delincuentes, de14 años, murió en el lugar, en plena calle. Los demás ladrones lograron escapar.

La secuencia fue rápida, caótica y generó alarma entre los vecinos, quienes escucharon varias detonaciones y dieron aviso inmediato al 911. Minutos después, personal policial y una ambulancia arribaron al lugar.

Cuando los médicos constataron la situación, confirmaron el fallecimiento del adolescente. En paralelo, agentes de seguridad realizaron un rastrillaje en las inmediaciones y hallaron a otro menor con lesiones, quien también habría estado vinculado al intento de asalto. Fue asistido y quedó a disposición de la Justicia mientras se analiza su posible participación.

Luego de conocerse el sangriento hecho, el sargento fue trasladado a la Comisaría 6ª de Monte Chingolo para cumplir con las actuaciones de rigor. En paralelo, peritos y áreas de control interno trabajan para reconstruir la mecánica del enfrentamiento y determinar responsabilidades, señaló TN.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Lomas de Zamora intervino en el caso y dispuso el traslado del cuerpo del joven fallecido a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Un policía retirado mató a un delincuente que quiso robarle el auto

El miércoles de la semana pasada se registró un hecho de similares características. Un ladrón terminó muerto tras intentar robar el auto de un policía retirado que se defendió con su arma reglamentaria en el barrio Altos de Laferrere, partido de La Matanza.

ladron muerto

El enfrentamiento ocurrió cuando un inspector retirado de la Policía de la Ciudad, llegaba a su hogar. Al estacionar su auto fue abordado por los asaltantes que descendieron armados. Ante la amenaza, el hombre 51 años, desenfundó su pistola Bersa BP9 calibre 9mm, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Uno de los ladrones cayó herido de gravedad y murió en el lugar, mientras sus cómplices escapaban a pie. Los médicos que arrobaron al lugar confirmaron el fallecimiento del sospechoso mientras que el agente retirado resultó ileso.