Nuevos allanamientos en la Municipalidad de Plottier: ¿Qué fueron a buscar?

Los procedimientos se realizan este martes a la mañana, en el marco de la investigación al intendente Luis Bertolini.

Por segunda vez, el Ministerio Público Fiscal (MPF) realiza este martes a la mañana un operativo en diversas oficinas de la Municipalidad de Plottier , con el objetivo de secuestrar expedientes administrativos y un manual de contrataciones interno de la comuna. Se trata de una medida en el marco de la investigación al intendente Luis Bertolini.

El procedimiento es encabezado por la fiscal del caso, Rocío Rivero , de la fiscalía de Delitos Económicos, en conjunto con personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial.

La medida comenzó a las 8:30 y se da en el marco de la investigación a Bertolini iniciada días atrás por el MPF, por los supuestos delitos de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Luis Bertolini conferencia Plottier Sebastián Fariña Petersen

La investigación se enmarca en la gestión municipal de Gloria Ruiz, cuando el actual jefe comunal se desempeñaba como secretario de Obras.

El objetivo del operativo, ordenado por la fiscal mediante un oficio, es retirar 89 expedientes vinculados a diversas contrataciones que efectuó el municipio en los últimos meses, además del manual normativo interno.

El pasado 6 de febrero, se llevaron adelante ocho allanamientos en Plottier, Neuquén y Cipolletti, en el marco de la misma causa.

Vignaroli: "Hacían contrataciones directas por casi el triple de precio"

El pasado viernes, en una entrevista con LU5, el fiscal jefe Pablo Vignaroli afirmó que la investigación comenzó a partir de la denuncia de una vecina. "Recibimos una denuncia en la que nos ponían en conocimiento dos hechos. Una relacionada con un decreto que firmó el intendente de Plottier a través del cual eximía el pago de ciertas tasas a un grupo de vecinos. Y también supuestas contrataciones con una empresa denominada Valco, que sería propiedad de un hijo de la secretaria de Hacienda", explicó.

A partir de esta denuncia, la Justicia de Neuquén ordenó una serie de allanamientos que conmocionaron a Plottier y que hasta sembraron rumores de un posible renuncia del intendente. En una conferencia de prensa posterior, Bertolini negó esos esos rumores y calificó los procedimientos como intervenciones invasivas que hicieron con el fin de amedrentarlo por una intencionalidad política.

Planes Sociales - Cesura (11) El fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada Agustina Jara. Claudio Espinoza

Sin embargo, el fiscal jefe consideró que estos operativos permitieron secuestrar documentación valiosa para la investigación en curso, tanto en relación a la eximición de tasas municipales a un grupo de vecinos de Los Canales, el exclusivo barrio privado de Plottier, así como a la contratación de una empresa conocida como Valco, que es propiedad del hijo de la funcionaria municipal Gladys Ramírez, junto con otro socio.

"Determinamos la existencia del decreto que es producto de una petición de un grupo de vecinos del barrio Los Canales. En el decreto se le dice que no iban a hacer lugar a ese pedido, en el último punto toman una decisión de exceptuarlo de pagar esas tasas el primer semestre de 2025, lo que fue dictado en febrero", detalló el letrado. Y aclaró: "Además de existir una contradicción entre el fundamento y lo que resuelve el decreto, existe una excepción que viola la Carta Orgánica de Plottier, porque esas excepciones deben pasar por el Concejo Deliberante. Cualquier vecino que se ve en esas condiciones puede pedir la misma condición, creando un clima vicioso para la ciudad".